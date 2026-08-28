SpaceX realiza exitoso rescate de la nave Starship en el océano Índico tras un mes de su lanzamiento

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La compañía SpaceX llevó a cabo su mayor operación de rescate hasta la fecha al recuperar su nave Starship en el océano Índico, tras haber sido lanzada un mes antes.

La empresa, fundada por Elon Musk, se encuentra ahora organizando el transporte de la nave de regreso a su base en Texas, un proceso que se espera que dure varios meses. A finales de esta semana, SpaceX publicó imágenes del esfuerzo de recuperación realizado cerca de la isla de Navidad.

La Starship, reconocida como el cohete más grande y potente del mundo, despegó el 24 de julio desde Starbase, Texas. Este fue su decimotercer vuelo de prueba con un diseño completamente equipado, y, a diferencia de los anteriores, logró sobrevivir a un vuelo de aproximadamente una hora, permaneciendo a flote y sin daños.

La compañía expresó su agradecimiento al equipo de recuperación mediante un mensaje en X, donde destacaron: "Felicitaciones a todo el equipo de Recuperación de SpaceX por abrirse paso en condiciones difíciles para dar acceso a nuestros ingenieros a una gran cantidad de datos y seguir desarrollando Starship rápidamente".

La Starship es el vehículo que Musk planea utilizar para llevar personas y equipos a Marte, donde aspira a establecer una ciudad. Sin embargo, su primer objetivo será la Luna. La NASA ha seleccionado a Starship, junto al módulo de alunizaje Blue Moon de Jeff Bezos, para regresar a astronautas a la superficie lunar en un plazo que podría llegar tan pronto como en 2028.

El ex presidente Donald Trump apoyó el viernes ambos destinos durante una visita al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de Artemis II, quienes realizaron un vuelo alrededor de la Luna en abril.