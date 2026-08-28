Carlos Alcaraz vuelve al US Open tras su lesión: "Verán al Carlitos de siempre"

NUEVA YORK — Después de un periodo de cuatro meses fuera de las canchas debido a una lesión en la muñeca derecha, Carlos Alcaraz ha decidido participar en el último Grand Slam del año, el US Open. El actual campeón del torneo busca revalidar su título y sumar así su octavo trofeo en competiciones de este nivel.

"Yo mismo, mi equipo y creo que toda la gente va a ver a Carlitos de la manera en que siempre he jugado", expresó Alcaraz el pasado viernes. A sus 23 años, el tenista español llegó a Nueva York sin haber disputado partidos individuales desde que se lesionó en un torneo en Barcelona en abril.

La lesión interrumpió un inicio de temporada excepcional, que incluyó su victoria en el Abierto de Australia, donde derrotó a Novak Djokovic en la final, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr un Grand Slam completo.

Su única preparación para el US Open consistió en dos partidos de dobles mixtos junto a Serena Williams en la semana previa al torneo. Sin embargo, el español es consciente de que esto no es suficiente para los exigentes encuentros de hasta cinco sets que se juegan en un Slam.

"Teníamos claro que, si volvíamos, tendría que ser en las mismas condiciones en las que siempre hemos jugado, tanto físicamente como la manera de golpear la bola", afirmó. "No queríamos cambiar nada para poder venir aquí... Si no era en esas condiciones, si no me sentía bien así, no hubiéramos venido".

El tenista hará su reaparición en el circuito el lunes, enfrentándose a Roman Safiullin, un jugador ruso que ocupa el puesto 98 del ranking y que alcanzó los octavos de final en Wimbledon tras pasar por la fase de clasificación. Alcaraz no se impone un límite en este torneo, donde ha declarado: "Odio perder. Vengo por todas, pero para mí lo más importante es salir de este torneo sano y poder competir".

"No sé si mi tope va a ser la primera ronda, la segunda o llegar a la final. No quiero pensar en el resultado, sino en el proceso", añadió. "Quiero salir ahí, disfrutar y sentirme bien, que es algo que llevo mucho tiempo queriendo sentir en una pista".

El español regresa un año después de haber vencido a Jannik Sinner en la final del US Open, un triunfo que le permitió ocupar el primer lugar en el ranking mundial. Sinner, que ganó su quinto Grand Slam en Wimbledon el mes pasado, se perdió el torneo por una lesión en la rodilla derecha. En su ausencia, Alexander Zverev se convierte en el máximo cabeza de serie.

Las expectativas están puestas en Alcaraz, quien es visto como un competidor formidable. "Todo el mundo estará muy pendiente de su primer partido", comentó el estadounidense Francis Tiafoe, undécimo cabeza de serie. "Si regresa a un nivel similar, será difícil. De todas formas, incluso si no está en su mejor forma, hay que ganarle en cinco sets".

La pregunta que muchos se hacen es si es posible conquistar un Slam tras una larga ausencia. Alcaraz se aferra a los ejemplos de Roger Federer y Rafael Nadal, quienes lograron triunfos importantes tras recuperarse de lesiones. "Como poder, se puede", concluyó Alcaraz. "Federer y Nadal lo han demostrado después de una lesión muy dura, así que vamos a intentar agarrarnos a la idea de que también se puede".

Durante su tiempo fuera de las canchas, Alcaraz no ha dejado de estar en el ojo público. Recientemente, fue visto en la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey, donde entregó el trofeo al equipo español tras su victoria sobre Argentina. "Fue una experiencia única en la vida ver a España ganar el Mundial", expresó emocionado.