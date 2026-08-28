Silvia Lallana homenajeará a Mercedes Sosa en el Teatro del Libertador de Córdoba

La cantante cordobesa Silvia Lallana presentará el domingo 11 de octubre, a las 20, “Mercedes… un grito en la voz”, un espectáculo escénico-musical dedicado a Mercedes Sosa. La función será en la Sala Mayor del Teatro del Libertador General San Martín, en Córdoba.

La propuesta, concebida y producida por Lallana junto con Marco Cordero, reunirá música, canto, danza y recursos audiovisuales para recorrer parte del legado de una de las voces fundamentales de la música popular argentina y latinoamericana.

El espectáculo tendrá como invitada especial a Teresa Parodi y contará además con la participación de una figura de primer nivel cuya identidad será revelada durante la presentación. A ellas se sumarán ocho cantoras invitadas, seis músicos en vivo, bailarines y una pantalla LED que acompañará los distintos momentos de la puesta.

La primera versión de “Mercedes… un grito en la voz” se presentó durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026. Ahora, la propuesta llegará al Teatro del Libertador en una producción ampliada, con una puesta que combinará música en vivo, interpretación vocal, danza y un lenguaje audiovisual.

Una producción con músicos, cantoras y bailarines

Silvia Lallana estará al frente de la producción general y será la voz protagonista del espectáculo. Marco Cordero tendrá a su cargo la coproducción, la dirección musical, los arreglos y la guitarra.

La banda estará integrada por Sebastián Tello, en piano; Esteban Gutiérrez, en percusión; Maxi Bressanini, en bajo; Juan Sans, en acordeón; Sergio Suárez, en batería; y Marco Cordero, en guitarra.

También participarán ocho cantoras invitadas: Tere Ferrero, María Fernanda Juárez, Eli Fernández, Cecilia Mezzadra, Sofía Assis, Adriana Tula, Yuki Nievas y Sofía Arburúa.

La propuesta coreográfica estará a cargo de la Academia Arte Nativo, dirigida por el maestro Juan Carlos Báez, con la participación destacada de Paola Aiudi Arnold.

Las visuales tendrán un papel central en la puesta. Una pantalla LED acompañará el repertorio y los diferentes climas del espectáculo, con diseño, realización y operación de Sergio Manes.

La presencia de Teresa Parodi suma un vínculo especial con la historia de Mercedes Sosa y con la canción popular argentina. La organización también anticipó la participación de otra figura de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene en reserva.

“Un grito que se vuelve canción”

El nombre del espectáculo remite a una expresión vinculada con “Canción con todos”, una de las interpretaciones emblemáticas de Mercedes Sosa. La frase busca sintetizar una característica central de la artista tucumana: una voz que trascendió la interpretación musical para convertirse también en una forma de expresión y compromiso con la canción popular.

Para Silvia Lallana, el homenaje tiene además un significado personal. La cantante cordobesa fue invitada en distintas oportunidades por Mercedes Sosa y compartió escenario con ella.

“Llevar adelante la producción y protagonizar este homenaje representa para mí una enorme responsabilidad y una de las emociones más profundas de mi vida artística”, expresó Lallana.

La artista destacó que Mercedes Sosa fue una referente fundamental en su trayectoria y recordó la importancia que tuvo aquel encuentro en su camino profesional.

“Poder presentar este espectáculo en el Teatro del Libertador General San Martín, el coliseo mayor de Córdoba, le da una dimensión muy especial”, señaló.

Lallana también valoró la posibilidad de reunir en la producción a músicos, cantoras y bailarines y de contar con artistas invitados que mantuvieron un vínculo personal y artístico con Mercedes Sosa.

Silvia Lallana, más de 34 años de trayectoria

Silvia Lallana es cantante y productora artística cordobesa. Su carrera, de más de 34 años, está vinculada al folclore, el tango y la canción latinoamericana.

A lo largo de su trayectoria participó en festivales nacionales e internacionales y compartió escenarios con artistas como Mercedes Sosa, Jairo, Joan Manuel Serrat y Teresa Parodi.

Fue reconocida como Revelación en los festivales de Cosquín y Jesús María y también recibió el reconocimiento como Revelación del Festival de Tango de Granada, en España.

En 2024 obtuvo el Premio Jerónimo Luis de Cabrera, máxima distinción que entrega la ciudad de Córdoba.

Desde 2018 conduce y produce junto a Sergio Manes “Lo que se nos canta”, un ciclo dedicado a la música y sus protagonistas que ya superó las 150 emisiones y recibió cuatro nominaciones a los Premios Martín Fierro Federal.

Cuándo y dónde es el homenaje a Mercedes Sosa

“Mercedes… un grito en la voz” se presentará el domingo 11 de octubre de 2026, a las 20, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador General San Martín, ubicada en avenida Vélez Sarsfield 365, Córdoba.

Las entradas están disponibles a través de Autoentrada y en la boletería del Teatro.

Los valores anunciados son:

Platea: $30.000.

Cazuela: $25.000.

Tertulia: $15.000.

Paraíso: $5.000.

Palco Bajo para cuatro personas: $120.000.

Palco Alto para cuatro personas: $100.000.

La producción general y voz protagonista estará a cargo de Silvia Lallana; la dirección musical, arreglos y guitarra serán de Marco Cordero; y las visuales estarán a cargo de Sergio Manes.