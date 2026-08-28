Ecuador y Colombia refuerzan cooperación en la lucha contra el crimen en la frontera compartida

QUITO — Después de una reunión con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que cuenta con un "fuerte apoyo de Colombia" para enfrentar al crimen organizado que opera en la frontera. En declaraciones a radio Centro, Noboa reveló que conversó recientemente con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, y destacó que es la primera vez que ambos países implementan una "estrategia regional" para combatir esta problemática.

El Ministerio de Defensa colombiano informó que se está considerando la creación de puestos de mando unificado para supervisar la frontera de más de 600 kilómetros, donde operan diversos grupos ilegales colombianos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas, entre otros delitos.

En sus declaraciones, Noboa no hizo referencia a su predecesor, Gustavo Petro, aunque subrayó que las acciones de administraciones anteriores "debilitaron y destruyeron" esta área fronteriza, donde el cultivo de coca ha aumentado considerablemente.

Por su parte, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, también se pronunció sobre la estrategia de seguridad discutida con el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, durante una reunión en la localidad fronteriza de San Lorenzo. Loffredo destacó que se espera la aprobación de la Secretaría de Guerra de Estados Unidos para la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia, que tendría su sede en Ecuador y en Colombia.

Esta nueva colaboración entre Ecuador y Colombia se da en un contexto de estrechamiento de relaciones, coincidiendo con la llegada al poder de De la Espriella, quien se alinea con las políticas de seguridad de Estados Unidos. Ambos países son parte de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C).

"La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto geográfico estratégico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo. Hoy, estamos cambiando las reglas del juego", señaló Donovan en su cuenta de la red social X.