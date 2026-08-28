Ecuador y Colombia refuerzan cooperación en la lucha contra el crimen en la frontera compartida
Los presidentes de Ecuador y Colombia discuten estrategias conjuntas para abordar el crimen organizado en su frontera de 600 kilómetros. La creación de puestos de mando unificado es uno de los puntos clave tratados.
FOTO: Presidentes de Ecuador y Colombia analizan acciones conjuntas en la frontera común
QUITO — Después de una reunión con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que cuenta con un "fuerte apoyo de Colombia" para enfrentar al crimen organizado que opera en la frontera. En declaraciones a radio Centro, Noboa reveló que conversó recientemente con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, y destacó que es la primera vez que ambos países implementan una "estrategia regional" para combatir esta problemática.
El Ministerio de Defensa colombiano informó que se está considerando la creación de puestos de mando unificado para supervisar la frontera de más de 600 kilómetros, donde operan diversos grupos ilegales colombianos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas, entre otros delitos.
En sus declaraciones, Noboa no hizo referencia a su predecesor, Gustavo Petro, aunque subrayó que las acciones de administraciones anteriores "debilitaron y destruyeron" esta área fronteriza, donde el cultivo de coca ha aumentado considerablemente.
Por su parte, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, también se pronunció sobre la estrategia de seguridad discutida con el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, durante una reunión en la localidad fronteriza de San Lorenzo. Loffredo destacó que se espera la aprobación de la Secretaría de Guerra de Estados Unidos para la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia, que tendría su sede en Ecuador y en Colombia.
Esta nueva colaboración entre Ecuador y Colombia se da en un contexto de estrechamiento de relaciones, coincidiendo con la llegada al poder de De la Espriella, quien se alinea con las políticas de seguridad de Estados Unidos. Ambos países son parte de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C).
"La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto geográfico estratégico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo. Hoy, estamos cambiando las reglas del juego", señaló Donovan en su cuenta de la red social X.
Lectura rápida
¿Qué se discute entre Ecuador y Colombia?
Se analizan acciones conjuntas para combatir el crimen organizado en la frontera compartida.
¿Quiénes participan en las conversaciones?
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella.
¿Qué medidas se están considerando?
La creación de puestos de mando unificado para controlar la frontera y un Centro de Fusión de Inteligencia.
¿Cuál es el contexto de esta colaboración?
Se da en el marco de una nueva política de seguridad alineada con Estados Unidos y la A3C.
¿Qué problema se enfrenta en la frontera?
El incremento del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas.
[Fuente: AP]