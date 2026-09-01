En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Estrenos de cine y streaming: Las mejores películas de septiembre a noviembre de 2026

Desde thrillers hasta comedias románticas, descubre los estrenos más esperados de cine y streaming entre septiembre y noviembre de 2026, con fechas y detalles clave sobre cada película.

01/09/2026 | 15:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Guía de películas de otoño: Estos son los estrenos de septiembre a noviembre

FOTO: Guía de películas de otoño: Estos son los estrenos de septiembre a noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La guía de estrenos de The Associated Press presenta las películas que desembarcarán en cines y plataformas de streaming entre septiembre y noviembre de 2026, con fechas de lanzamiento correspondientes a Estados Unidos.

ESTRENOS DE CINE DE SEPTIEMBRE

Sep. 4

"By Any Means" de Paramount, en cines: Este thriller criminal, protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II y Mark Wahlberg, se desarrolla en la década de 1960 y es dirigido por Elegance Bratton, inspirado en una historia real.

"Mayday" de Apple TV, streaming: Una comedia ambientada en la Guerra Fría que sigue a un piloto, interpretado por Ryan Reynolds, que es rescatado por un exmiembro de la KGB, Kenneth Branagh.

"Onslaught" de A24, en cines: Este thriller, dirigido por Adam Wingard, narra la historia de una francotiradora del Ejército, Adria Arjona, que defiende a su hija de un escuadrón de supersoldados modificados genéticamente.

"Tom & Jerry: Forbidden Compass" ("Tom y Jerry: La brújula mágica") de Viva Kids, en cines: El famoso dúo de gato y ratón se embarca en un viaje a través del tiempo.

"Barbara Forever" de Strang Releasing, en cines: Un documental biográfico que explora la vida de la cineasta lésbica pionera Barbara Hammer.

Sep. 9

"Hope" de Neon, en cines: El aclamado director surcoreano Na Hong-jin regresa con una película de ciencia ficción que reúne a estrellas coreanas como Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon junto a figuras de Hollywood como Taylor Russell y Alicia Vikander.

"Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?" de Netflix, streaming: En esta secuela, las tres parejas de la película de 2007 se reúnen nuevamente.

Sep. 11

"Don’t Look Back in Anger" de Walt Disney Co., en cines: Un documental que muestra la gira de regreso de la banda británica de rock Oasis.

"The Uprising" de Focus Features, en cines: La última película del director Paul Greengrass presenta a Andrew Garfield como un campesino del siglo XIV que se convierte en líder de una rebelión contra el rey Ricardo II.

"Runner" de Angel Studios, en cines: Un thriller que sigue a un mensajero médico que transporta un hígado en Australia mientras es atacado por un cártel. Protagonizado por Alan Ritchson y Owen Wilson.

"Practical Magic 2" de Warner Bros., en cines: Sandra Bullock, Nicole Kidman y Dianne Wiest regresan en esta secuela de la película de 1998 sobre una familia de brujas.

Sep. 18

"Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" de Abramorama, en cines: Un documental que retrata al autor Salman Rushdie tras el ataque con cuchillo en 2022.

"Resident Evil" de Sony Pictures, en cines: Una nueva adaptación del famoso videojuego de terror, dirigida por Zach Cregger.

"Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom" ("Shaun, el cordero: El monstruo de Mossy Bottom") de Gkids, en cines: La tercera película de la serie se sitúa en torno a Halloween.

"The Weight" de Vertical, en cines: Un thriller ambientado en la década de 1930 sobre una banda de prisioneros liderada por Ethan Hawke.

"Bad Apples" de Paramount Pictures, en cines: Saoirse Ronan interpreta a una maestra que llega a extremos para lidiar con un alumno problemático.

Sept. 23

"The Love Hypothesis" de Prime Video, streaming: Una comedia romántica protagonizada por Lili Reinhart.

Sept. 25

"Primetime" de A24, en cines: Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en esta historia sobre el presentador de "To Catch a Predator".

"Charlie Harper" de Row K, en cines: Protagonizada por Emilia Jones y Nick Robinson.

"Forgotten Island" ("La isla olvidada") de Universal, en cines: Un largometraje de DreamWorks Animation sobre dos amigos que encuentran un portal misterioso.

"Ha-Chan, Shake Your Booty!" de Sony Pictures Classics, en cines: Una historia sobre la escena del baile de salón en Tokio.

"Heart of the Beast" ("El corazón de la bestia") de Paramount Pictures, en cines: Un thriller de supervivencia protagonizado por Brad Pitt.

ESTRENOS DE CINE DE OCTUBRE

Oct. 2

"Digger" de Warner Bros., en cines: Dirigida por Alejandro G. Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista.

"Verity" de Amazon MGM, en cines: Un thriller psicológico con Anne Hathaway.

"The Last First: Winter K2" de Apple TV, streaming: Un documental sobre la expedición de 2021 al K2.

"Beware Boiúna" de Lionsgate, en cines: Una lucha por sobrevivir en el Amazonas.

"Atonement" de Kino Lorber, en cines: Un drama sobre un marine en Irak.

Oct. 7

"Love of Your Life" de Amazon MGM, en cines: Un drama sobre una enfermera durante la pandemia.

Oct. 9

"The Social Reckoning" de Sony, en cines: Continuación de "The Social Network" con Jeremy Strong.

"Misty Green" de A24, en cines: Escrita y dirigida por Chris Rock.

"Other Mommy" de Universal, en cines: Jessica Chastain interpreta dos papeles.

"Big Girls Don’t Cry" de Blue Fox Entertainment, en cines: Un drama de iniciación sobre una adolescente.

Oct. 12

"Free Leonard Peltier" de Netflix, streaming: Un documental sobre el Movimiento Indígena Estadounidense.

Oct. 16

"Sense and Sensibility" de Focus Features, en cines: Una nueva adaptación de Jane Austen.

"Street Fighter" de Paramount Pictures, en cines: Una adaptación del videojuego.

"Whalefall" de 20th Century Studios, en cines: Un thriller de supervivencia.

Oct. 21

"One in a Million" de PBS, streaming: Un documental sobre una familia siria.

Oct. 23

"Wildwood" de Fathom, en cines: Una película animada en stop-motion.

ESTRENOS DE CINE DE NOVIEMBRE

Nov. 6

"Club Kid" de A24, en cines: Una comedia sobre un promotor de clubes nocturnos.

"Wild Horse Nine" de Searchlight, en cines: Una comedia negra sobre agentes de la CIA.

Nov. 13

"Ebenezer: A Christmas Carol" de Paramount Pictures, en cines: Una nueva adaptación protagonizada por Johnny Depp.

Nov. 20

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" de Lionsgate, en cines: Secuela de "Los juegos del hambre".

"Josephine" de Sumerian Pictures, en cines: Un intenso drama sobre una agresión sexual.

Nov. 25

"Meet the Parents 4: Focker In-Law" de Paramount Pictures, en cines: Regreso de la serie con Ariana Grande.

Lectura rápida

¿Qué películas se estrenan en otoño?
Una variedad de títulos en cines y streaming desde septiembre hasta noviembre de 2026.

¿Quiénes son algunos de los actores destacados?
Estrellas como Mark Wahlberg, Ryan Reynolds, Sandra Bullock, y Jessica Chastain participan en varias producciones.

¿Cuándo comienzan los estrenos?
Los estrenos comienzan el 4 de septiembre y continúan hasta finales de noviembre.

¿Dónde se pueden ver las películas?
Las películas estarán disponibles en cines y en plataformas de streaming como Netflix y Apple TV.

¿Por qué son relevantes estos estrenos?
Incluyen una mezcla de géneros y directores reconocidos, prometiendo entretenimiento diverso para la audiencia.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf