Estrenos de cine y streaming: Las mejores películas de septiembre a noviembre de 2026
Desde thrillers hasta comedias románticas, descubre los estrenos más esperados de cine y streaming entre septiembre y noviembre de 2026, con fechas y detalles clave sobre cada película.
FOTO: Guía de películas de otoño: Estos son los estrenos de septiembre a noviembre
La guía de estrenos de The Associated Press presenta las películas que desembarcarán en cines y plataformas de streaming entre septiembre y noviembre de 2026, con fechas de lanzamiento correspondientes a Estados Unidos.
ESTRENOS DE CINE DE SEPTIEMBRE
Sep. 4
"By Any Means" de Paramount, en cines: Este thriller criminal, protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II y Mark Wahlberg, se desarrolla en la década de 1960 y es dirigido por Elegance Bratton, inspirado en una historia real.
"Mayday" de Apple TV, streaming: Una comedia ambientada en la Guerra Fría que sigue a un piloto, interpretado por Ryan Reynolds, que es rescatado por un exmiembro de la KGB, Kenneth Branagh.
"Onslaught" de A24, en cines: Este thriller, dirigido por Adam Wingard, narra la historia de una francotiradora del Ejército, Adria Arjona, que defiende a su hija de un escuadrón de supersoldados modificados genéticamente.
"Tom & Jerry: Forbidden Compass" ("Tom y Jerry: La brújula mágica") de Viva Kids, en cines: El famoso dúo de gato y ratón se embarca en un viaje a través del tiempo.
"Barbara Forever" de Strang Releasing, en cines: Un documental biográfico que explora la vida de la cineasta lésbica pionera Barbara Hammer.
Sep. 9
"Hope" de Neon, en cines: El aclamado director surcoreano Na Hong-jin regresa con una película de ciencia ficción que reúne a estrellas coreanas como Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon junto a figuras de Hollywood como Taylor Russell y Alicia Vikander.
"Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?" de Netflix, streaming: En esta secuela, las tres parejas de la película de 2007 se reúnen nuevamente.
Sep. 11
"Don’t Look Back in Anger" de Walt Disney Co., en cines: Un documental que muestra la gira de regreso de la banda británica de rock Oasis.
"The Uprising" de Focus Features, en cines: La última película del director Paul Greengrass presenta a Andrew Garfield como un campesino del siglo XIV que se convierte en líder de una rebelión contra el rey Ricardo II.
"Runner" de Angel Studios, en cines: Un thriller que sigue a un mensajero médico que transporta un hígado en Australia mientras es atacado por un cártel. Protagonizado por Alan Ritchson y Owen Wilson.
"Practical Magic 2" de Warner Bros., en cines: Sandra Bullock, Nicole Kidman y Dianne Wiest regresan en esta secuela de la película de 1998 sobre una familia de brujas.
Sep. 18
"Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" de Abramorama, en cines: Un documental que retrata al autor Salman Rushdie tras el ataque con cuchillo en 2022.
"Resident Evil" de Sony Pictures, en cines: Una nueva adaptación del famoso videojuego de terror, dirigida por Zach Cregger.
"Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom" ("Shaun, el cordero: El monstruo de Mossy Bottom") de Gkids, en cines: La tercera película de la serie se sitúa en torno a Halloween.
"The Weight" de Vertical, en cines: Un thriller ambientado en la década de 1930 sobre una banda de prisioneros liderada por Ethan Hawke.
"Bad Apples" de Paramount Pictures, en cines: Saoirse Ronan interpreta a una maestra que llega a extremos para lidiar con un alumno problemático.
Sept. 23
"The Love Hypothesis" de Prime Video, streaming: Una comedia romántica protagonizada por Lili Reinhart.
Sept. 25
"Primetime" de A24, en cines: Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en esta historia sobre el presentador de "To Catch a Predator".
"Charlie Harper" de Row K, en cines: Protagonizada por Emilia Jones y Nick Robinson.
"Forgotten Island" ("La isla olvidada") de Universal, en cines: Un largometraje de DreamWorks Animation sobre dos amigos que encuentran un portal misterioso.
"Ha-Chan, Shake Your Booty!" de Sony Pictures Classics, en cines: Una historia sobre la escena del baile de salón en Tokio.
"Heart of the Beast" ("El corazón de la bestia") de Paramount Pictures, en cines: Un thriller de supervivencia protagonizado por Brad Pitt.
ESTRENOS DE CINE DE OCTUBRE
Oct. 2
"Digger" de Warner Bros., en cines: Dirigida por Alejandro G. Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista.
"Verity" de Amazon MGM, en cines: Un thriller psicológico con Anne Hathaway.
"The Last First: Winter K2" de Apple TV, streaming: Un documental sobre la expedición de 2021 al K2.
"Beware Boiúna" de Lionsgate, en cines: Una lucha por sobrevivir en el Amazonas.
"Atonement" de Kino Lorber, en cines: Un drama sobre un marine en Irak.
Oct. 7
"Love of Your Life" de Amazon MGM, en cines: Un drama sobre una enfermera durante la pandemia.
Oct. 9
"The Social Reckoning" de Sony, en cines: Continuación de "The Social Network" con Jeremy Strong.
"Misty Green" de A24, en cines: Escrita y dirigida por Chris Rock.
"Other Mommy" de Universal, en cines: Jessica Chastain interpreta dos papeles.
"Big Girls Don’t Cry" de Blue Fox Entertainment, en cines: Un drama de iniciación sobre una adolescente.
Oct. 12
"Free Leonard Peltier" de Netflix, streaming: Un documental sobre el Movimiento Indígena Estadounidense.
Oct. 16
"Sense and Sensibility" de Focus Features, en cines: Una nueva adaptación de Jane Austen.
"Street Fighter" de Paramount Pictures, en cines: Una adaptación del videojuego.
"Whalefall" de 20th Century Studios, en cines: Un thriller de supervivencia.
Oct. 21
"One in a Million" de PBS, streaming: Un documental sobre una familia siria.
Oct. 23
"Wildwood" de Fathom, en cines: Una película animada en stop-motion.
ESTRENOS DE CINE DE NOVIEMBRE
Nov. 6
"Club Kid" de A24, en cines: Una comedia sobre un promotor de clubes nocturnos.
"Wild Horse Nine" de Searchlight, en cines: Una comedia negra sobre agentes de la CIA.
Nov. 13
"Ebenezer: A Christmas Carol" de Paramount Pictures, en cines: Una nueva adaptación protagonizada por Johnny Depp.
Nov. 20
"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" de Lionsgate, en cines: Secuela de "Los juegos del hambre".
"Josephine" de Sumerian Pictures, en cines: Un intenso drama sobre una agresión sexual.
Nov. 25
"Meet the Parents 4: Focker In-Law" de Paramount Pictures, en cines: Regreso de la serie con Ariana Grande.
Lectura rápida
¿Qué películas se estrenan en otoño?
Una variedad de títulos en cines y streaming desde septiembre hasta noviembre de 2026.
¿Quiénes son algunos de los actores destacados?
Estrellas como Mark Wahlberg, Ryan Reynolds, Sandra Bullock, y Jessica Chastain participan en varias producciones.
¿Cuándo comienzan los estrenos?
Los estrenos comienzan el 4 de septiembre y continúan hasta finales de noviembre.
¿Dónde se pueden ver las películas?
Las películas estarán disponibles en cines y en plataformas de streaming como Netflix y Apple TV.
¿Por qué son relevantes estos estrenos?
Incluyen una mezcla de géneros y directores reconocidos, prometiendo entretenimiento diverso para la audiencia.
[Fuente: AP]