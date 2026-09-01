Estrenos de cine y streaming: Las mejores películas de septiembre a noviembre de 2026

FOTO: Guía de películas de otoño: Estos son los estrenos de septiembre a noviembre

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La guía de estrenos de The Associated Press presenta las películas que desembarcarán en cines y plataformas de streaming entre septiembre y noviembre de 2026, con fechas de lanzamiento correspondientes a Estados Unidos.

ESTRENOS DE CINE DE SEPTIEMBRE

Sep. 4

"By Any Means" de Paramount, en cines: Este thriller criminal, protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II y Mark Wahlberg, se desarrolla en la década de 1960 y es dirigido por Elegance Bratton, inspirado en una historia real.

"Mayday" de Apple TV, streaming: Una comedia ambientada en la Guerra Fría que sigue a un piloto, interpretado por Ryan Reynolds, que es rescatado por un exmiembro de la KGB, Kenneth Branagh.

"Onslaught" de A24, en cines: Este thriller, dirigido por Adam Wingard, narra la historia de una francotiradora del Ejército, Adria Arjona, que defiende a su hija de un escuadrón de supersoldados modificados genéticamente.

"Tom & Jerry: Forbidden Compass" ("Tom y Jerry: La brújula mágica") de Viva Kids, en cines: El famoso dúo de gato y ratón se embarca en un viaje a través del tiempo.

"Barbara Forever" de Strang Releasing, en cines: Un documental biográfico que explora la vida de la cineasta lésbica pionera Barbara Hammer.

Sep. 9

"Hope" de Neon, en cines: El aclamado director surcoreano Na Hong-jin regresa con una película de ciencia ficción que reúne a estrellas coreanas como Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon junto a figuras de Hollywood como Taylor Russell y Alicia Vikander.

"Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again?" de Netflix, streaming: En esta secuela, las tres parejas de la película de 2007 se reúnen nuevamente.

Sep. 11

"Don’t Look Back in Anger" de Walt Disney Co., en cines: Un documental que muestra la gira de regreso de la banda británica de rock Oasis.

"The Uprising" de Focus Features, en cines: La última película del director Paul Greengrass presenta a Andrew Garfield como un campesino del siglo XIV que se convierte en líder de una rebelión contra el rey Ricardo II.

"Runner" de Angel Studios, en cines: Un thriller que sigue a un mensajero médico que transporta un hígado en Australia mientras es atacado por un cártel. Protagonizado por Alan Ritchson y Owen Wilson.

"Practical Magic 2" de Warner Bros., en cines: Sandra Bullock, Nicole Kidman y Dianne Wiest regresan en esta secuela de la película de 1998 sobre una familia de brujas.

Sep. 18

"Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" de Abramorama, en cines: Un documental que retrata al autor Salman Rushdie tras el ataque con cuchillo en 2022.

"Resident Evil" de Sony Pictures, en cines: Una nueva adaptación del famoso videojuego de terror, dirigida por Zach Cregger.

"Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom" ("Shaun, el cordero: El monstruo de Mossy Bottom") de Gkids, en cines: La tercera película de la serie se sitúa en torno a Halloween.

"The Weight" de Vertical, en cines: Un thriller ambientado en la década de 1930 sobre una banda de prisioneros liderada por Ethan Hawke.

"Bad Apples" de Paramount Pictures, en cines: Saoirse Ronan interpreta a una maestra que llega a extremos para lidiar con un alumno problemático.

Sept. 23

"The Love Hypothesis" de Prime Video, streaming: Una comedia romántica protagonizada por Lili Reinhart.

Sept. 25

"Primetime" de A24, en cines: Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en esta historia sobre el presentador de "To Catch a Predator".

"Charlie Harper" de Row K, en cines: Protagonizada por Emilia Jones y Nick Robinson.

"Forgotten Island" ("La isla olvidada") de Universal, en cines: Un largometraje de DreamWorks Animation sobre dos amigos que encuentran un portal misterioso.

"Ha-Chan, Shake Your Booty!" de Sony Pictures Classics, en cines: Una historia sobre la escena del baile de salón en Tokio.

"Heart of the Beast" ("El corazón de la bestia") de Paramount Pictures, en cines: Un thriller de supervivencia protagonizado por Brad Pitt.

ESTRENOS DE CINE DE OCTUBRE

Oct. 2

"Digger" de Warner Bros., en cines: Dirigida por Alejandro G. Iñárritu, con Tom Cruise como protagonista.

"Verity" de Amazon MGM, en cines: Un thriller psicológico con Anne Hathaway.

"The Last First: Winter K2" de Apple TV, streaming: Un documental sobre la expedición de 2021 al K2.

"Beware Boiúna" de Lionsgate, en cines: Una lucha por sobrevivir en el Amazonas.

"Atonement" de Kino Lorber, en cines: Un drama sobre un marine en Irak.

Oct. 7

"Love of Your Life" de Amazon MGM, en cines: Un drama sobre una enfermera durante la pandemia.

Oct. 9

"The Social Reckoning" de Sony, en cines: Continuación de "The Social Network" con Jeremy Strong.

"Misty Green" de A24, en cines: Escrita y dirigida por Chris Rock.

"Other Mommy" de Universal, en cines: Jessica Chastain interpreta dos papeles.

"Big Girls Don’t Cry" de Blue Fox Entertainment, en cines: Un drama de iniciación sobre una adolescente.

Oct. 12

"Free Leonard Peltier" de Netflix, streaming: Un documental sobre el Movimiento Indígena Estadounidense.

Oct. 16

"Sense and Sensibility" de Focus Features, en cines: Una nueva adaptación de Jane Austen.

"Street Fighter" de Paramount Pictures, en cines: Una adaptación del videojuego.

"Whalefall" de 20th Century Studios, en cines: Un thriller de supervivencia.

Oct. 21

"One in a Million" de PBS, streaming: Un documental sobre una familia siria.

Oct. 23

"Wildwood" de Fathom, en cines: Una película animada en stop-motion.

ESTRENOS DE CINE DE NOVIEMBRE

Nov. 6

"Club Kid" de A24, en cines: Una comedia sobre un promotor de clubes nocturnos.

"Wild Horse Nine" de Searchlight, en cines: Una comedia negra sobre agentes de la CIA.

Nov. 13

"Ebenezer: A Christmas Carol" de Paramount Pictures, en cines: Una nueva adaptación protagonizada por Johnny Depp.

Nov. 20

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" de Lionsgate, en cines: Secuela de "Los juegos del hambre".

"Josephine" de Sumerian Pictures, en cines: Un intenso drama sobre una agresión sexual.

Nov. 25

"Meet the Parents 4: Focker In-Law" de Paramount Pictures, en cines: Regreso de la serie con Ariana Grande.