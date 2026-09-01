Guinea-Bisáu: Votantes aprueban ampliar poderes del presidente en referéndum clave

BISÁU, Guinea-Bisáu — En un reciente referéndum, los ciudadanos de Guinea-Bisáu se manifestaron a favor de otorgar mayores poderes al presidente, así como de restringir el poder del legislativo. La noticia fue confirmada por las autoridades electorales el martes pasado.

El referéndum, realizado el pasado domingo, tenía como objetivo modificar aspectos de la constitución antes de las elecciones generales programadas para diciembre, las cuales se espera que marquen un retorno a la democracia en el país. A pesar de que los partidos de oposición instaron a boicotear la votación, argumentando que esto resultaría en un aumento del poder presidencial, la mayoría de los votantes optó por respaldar las reformas propuestas.

La situación política en Guinea-Bisáu ha estado marcada por una serie de golpes de Estado desde 2020. En noviembre del año pasado, el país se sumó a otras naciones de África occidental que fueron tomadas por fuerzas militares, tras unas elecciones que generaron controversia.

Las modificaciones que surgieron del referéndum no solo fortalecieron el rol del presidente, sino que también debilitaron la posición del primer ministro, quien anteriormente compartía el poder en un sistema semipresidencial. El gobierno militar consideró que este arreglo era desestabilizador. Además, el número de escaños en el legislativo se reducirá de 102 a 65.

Según datos proporcionados por la Comisión Nacional Electoral, el 70% de los votantes apoyó los cambios en la constitución, mientras que un 30% se opuso a ellos. A pesar de contar con una notable riqueza natural per cápita, más de la mitad de la población de este pequeño país, que alberga alrededor de 2,2 millones de habitantes, vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial.