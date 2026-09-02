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De la Espriella nombra a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación en Colombia

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella realizó su primer cambio de gabinete al designar a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación, tras la renuncia de Viviane Morales por motivos personales.

02/09/2026 | 23:40Redacción Cadena 3

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De la Espriella designa nueva ministra de Educación, el primer cambio en su gabinete

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BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella confirmó el miércoles un cambio significativo en su gabinete al nombrar a una nueva ministra de Educación. Esta decisión se produce tras la renuncia de Viviane Morales, quien dejó el cargo por razones personales.

La abogada Ilva Myriam Hoyos asumirá su nueva función a partir del 7 de septiembre, según la carta de renuncia de Morales, publicada por De la Espriella en la red social X. En esta carta, Morales menciona haber enfrentado una "situación familiar inesperada".

Morales estuvo apenas tres semanas en el cargo, igual que De la Espriella en la presidencia, tras suceder al progresista Gustavo Petro (2022-2026). Durante su breve gestión, el presidente ha concentrado sus esfuerzos en abordar las necesidades de miles de estudiantes que quedaron sin acceso a escuelas seguras tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

En su anuncio, De la Espriella elogió a Hoyos, destacando su "talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores". Sin embargo, su designación no estuvo exenta de críticas por parte de sectores opositores. Se recordó que Hoyos ocupó un cargo en la Procuraduría durante la dirección de Alejandro Ordóñez, donde tuvo la responsabilidad de investigar y sancionar a funcionarios públicos.

La congresista María Fernanda Carrascal, del partido opositor Pacto Histórico, subrayó que Hoyos posee una "larga historia en las batallas jurídicas del conservadurismo colombiano", incluyendo intentos de "revertir decisiones judiciales relacionadas con el aborto".

Además, la oposición había cuestionado a Morales en el pasado, recordando que hace una década promovió un referendo fallido para restringir la adopción de niños por parte de personas de la comunidad LGBTIQ+.

Lectura rápida

¿Quién fue nombrada nueva ministra de Educación?
Ilva Myriam Hoyos fue designada como nueva ministra de Educación por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Por qué renunció Viviane Morales?
Renunció por motivos personales, mencionando una "situación familiar inesperada".

¿Cuánto tiempo estuvo Morales en el cargo?
Estuvo en el cargo por tres semanas.

¿Cuál es el enfoque actual del presidente?
Su agenda se centra en atender las necesidades de estudiantes que quedaron sin escuelas tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Qué críticas ha recibido Hoyos?
Ha sido criticada por su pasado en la Procuraduría y por sus posturas conservadoras en temas como el aborto.

[Fuente: AP]

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