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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, CABA se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, con precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm. La temperatura oscilará entre 11° y 19°.

03/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: tormentas y temperaturas de hasta 19°

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Alertas

El área de CABA será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en 72%, la visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían intensificarse durante las tormentas. La humedad alta y la inestabilidad atmosférica contribuirán a la formación de las tormentas, que se prevén para la tarde y noche.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de y una máxima de 20° con cielo despejado. El sábado 5, la mínima será de y la máxima de 13°, también con cielo despejado. El domingo 6, se prevé una mínima de y una máxima de 11° con lluvias ligeras. Para el lunes 7, se espera una mínima de y una máxima de 12° con cielo despejado. Finalmente, el martes 8, la mínima será de 10° y la máxima de 14° con cielo despejado.

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