Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

El área deserá afectada porde variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre, que pueden ser superados de forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta. La temperatura actual es de, con una sensación térmica de. La humedad se encuentra en, la visibilidad es dey el viento sopla adesde el oeste.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían intensificarse durante las tormentas. La humedad alta y la inestabilidad atmosférica contribuirán a la formación de las tormentas, que se prevén para la tarde y noche.

Pronóstico extendido

Los próximos días ense presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima dey una máxima decon cielo despejado. El sábado 5, la mínima será dey la máxima de, también con cielo despejado. El domingo 6, se prevé una mínima dey una máxima decon lluvias ligeras. Para el lunes 7, se espera una mínima dey una máxima decon cielo despejado. Finalmente, el martes 8, la mínima será dey la máxima decon cielo despejado.