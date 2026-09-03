Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — Un periodista británico cuestionó al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, sobre si ha puesto a la población en la "línea de fuego" debido a la situación en Ucrania, reflejando además el descontento social por el aumento de impuestos. La consulta se produjo durante su primera sesión de preguntas como jefe del Gobierno, según informó un medio internacional que citó a la Agencia Noticias Argentinas.

"¿Nos ha puesto usted en la línea de fuego por Ucrania, primer ministro? ¿Por qué no es usted sincero con el público británico sobre las subidas de impuestos? ¿Y por qué sigue enviando vuelos militares a Israel?" fue la contundente pregunta del periodista, dirigida a Burnham mientras se dirigía al Parlamento.

Las inquietudes de los ciudadanos británicos han crecido tras el reciente viaje de Burnham a Kiev, donde participó en los actos conmemorativos del Día de la Independencia de Ucrania, según lo indicado por el sitio Actualidad RT.

Durante su visita, se destacó un anuncio significativo: la empresa europea de defensa MBDA acordó proporcionar al gobierno ucraniano información crítica sobre componentes necesarios para la producción de misiles de largo alcance SCALP, lo que permitirá a Ucrania fabricar este tipo de armamento en su territorio.

El Kremlin no tardó en criticar la decisión de Londres, afirmando que el "Reino Unido participa en la guerra del lado de Ucrania, echa sistemáticamente leña al fuego del conflicto y pone trabas al proceso de paz".

Agencia NA