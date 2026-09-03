Reflexiones de Gloria Steinem sobre derechos de las mujeres, el aborto y sus opositores

FOTO: Gloria Steinem, en sus palabras, sobre derechos de las mujeres, el aborto y sus detractores

En diversas entrevistas y correos electrónicos, Gloria Steinem compartió a lo largo de su vida sus reflexiones sobre los cambios sociales que observó como una voz representativa del feminismo, la relevancia del derecho al aborto y cómo enfrentar a sus detractores.

La reconocida autora e ícono feminista, conocida por su franqueza, también combinaba sus declaraciones con un toque de ingenio y humor. Para su recopilación de 2019, titulada "¡La verdad te hará libre, pero primero te hará enfurecer!", Steinem eligió frases que reflejan su pensamiento.

A continuación, se presentan ejemplos de sus pensamientos, tras su fallecimiento el miércoles a los 92 años.

Sobre ser juzgada por su apariencia, incluso siendo feminista

"Nadie me llamó hermosa hasta que fui públicamente feminista, y eso fue cuando tenía poco más de 30 años. Estaba claro que me estaban asignando esa etiqueta. La parte más dolorosa es que trabajas muy duro y la gente dice que es por tu apariencia". (agosto de 2011)

Sobre cambios concretos que vio en su lucha por el feminismo

"Sabemos que el sexismo no es inevitable. Solo tiene que ver con controlar la reproducción y, por lo tanto, controlar a las mujeres. Si tenemos libertad reproductiva, es decir, la capacidad de decidir por nosotras mismas cuándo y si tener hijos y qué pasa con nuestros cuerpos, se puede revertir". (mayo de 2016)

Sobre la falta de una presidenta en Estados Unidos

"Vivimos en una democracia que es de las pocas en el mundo que nunca ha tenido a una mujer como líder elegida. Eso es algo ridículo. Quiero decir, estamos eligiendo entre la mitad del talento del país". (marzo de 2026)

Sobre apoyar el derecho al aborto

"Es obviamente ridículo decir que alguien es ‘proaborto’. Nadie se despierta por la mañana y dice: ‘Creo que me haré un aborto. Es una experiencia placentera’. La cuestión no es estar a favor o en contra del aborto; la cuestión es quién toma la decisión: una mujer y su médico, o el gobierno". (mayo de 2017)

Sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular Roe v. Wade

"Obviamente, sin el derecho de mujeres y hombres a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, no hay democracia". (junio de 2022)

"A las mujeres siempre nos han tomado el poder sobre nuestros propios cuerpos, y seguiremos haciéndolo. Un tribunal injusto no puede detener el aborto, pero garantiza la desobediencia civil y la falta de respeto hacia el tribunal". (junio de 2022)

Sobre los insultos contra ella

"Me tomó años aprender qué hacer cuando alguien te llama ‘perra’. Solo sonríe de una manera tranquila y triunfante, y di: ‘¡Gracias!’". (julio de 2020)

Sobre decidir casarse a los 66 años

"Yo no había cambiado; el matrimonio había cambiado". (agosto de 2011)

Sobre lamentar no haber tenido hijos

"No, ni por un milisegundo". (agosto de 2011)

Sobre llevar la defensa de sus causas a campus, marchas y mítines

"No puedes hacerlo por teléfono o en la web. Tienes que estar ahí con los cinco sentidos. Debería ser obvio que la gente no puede empatizar entre sí a menos que estemos en la misma sala". (octubre de 2015)

Sobre infiltrarse como conejita de Playboy para un reportaje de denuncia en 1963

"No podría haber cometido un error mayor. Fue un desastre personal y profesional. A corto plazo fue mucho más difícil conseguir encargos serios, y a largo plazo se ha usado para ridiculizarme".

Sobre inspirar a otras personas a abrazar el activismo

"¡Quiero que la gente se dé cuenta de que si una persona muy imperfecta hizo esto, quizá ellos también puedan!". (agosto de 2011)

Sobre cómo su educación no incluyó escolaridad normal hasta sexto grado

"En invierno, mi padre siempre metía a toda la familia en una casa rodante y nos íbamos abriendo camino, comprando y vendiendo antigüedades y demás, rumbo a Florida o California. Creo que mi familia pensaba que, como yo siempre estaba leyendo libros en el asiento trasero, eso era suficiente". (marzo de 2026)

Sobre la dificultad de escribir

"Si eres escritor y de verdad te importa escribir, lo pospones. Enceras el piso". (octubre de 2015)

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.