Protestas en Portugal: acampados resisten desalojo y piden huelga general por la vivienda

Buenos Aires, 20 octubre (NA) — Los miembros de las acampadas por una vivienda accesible en Lisboa y Oporto se enfrentaron este martes a las autoridades portuguesas, a pesar del operativo policial que se llevó a cabo en la madrugada, resultando en 55 arrestos y al menos dos heridos leves en Lisboa, según informaron medios internacionales.

El desalojo se efectuó alrededor de las 6.00, hora local (5.00 GMT), en la plaza de D. Pedro IV, conocida como Rossio, en Lisboa, y en la plaza de D. João I de Oporto. Esta acción se llevó a cabo tras días de advertencias de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y del Gobierno portugués, quienes argumentan que, por ley, no se pueden realizar protestas en la vía pública durante la madrugada.

En Oporto, la acampada había comenzado hace más de una semana, aunque los participantes tuvieron que retirarse temporalmente la noche del jueves pasado debido a cargas policiales que provocaron varios heridos. En Lisboa, la acampada se inició el sábado.

Según la PSP, los agentes intentaron facilitar la salida voluntaria de los participantes y la remoción de las estructuras, antes de emitir órdenes de dispersión y advertir sobre posibles delitos de desobediencia.

En Lisboa, un grupo de manifestantes se negó a abandonar la plaza, adoptando actitudes de "resistencia activa", según indicó la policía, que justificó su intervención bajo criterios de "necesidad, adecuación y proporcionalidad".

Esta narrativa contrasta con la de los manifestantes, quienes denunciaron que durante el desalojo recibieron golpes, empujones y que sus tiendas fueron retiradas con personas aún dentro.

A pesar del desalojo, los acampados han manifestado su intención de continuar protestando y planean regresar a las mismas plazas en la tarde para llevar a cabo una asamblea y decidir si reinician las acampadas, según corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Llamado a una huelga general ibérica

"Vamos a seguir acampando, vamos a seguir resistiendo tanto aquí como en Oporto, eso no va a parar y el ruido va a aumentar. La crisis habitacional incluye a todo el país, a varios países: el Estado español, Francia… Todos están luchando por lo mismo", declaró Ana Luiza, miembro de la acampada en Lisboa, a EFE tras el desalojo.

Los manifestantes también están impulsando una huelga general ibérica por la vivienda programada para el 11 de noviembre.

Ana Luiza explicó que ya se ha formado un grupo para coordinar acciones entre Lisboa, Oporto y Madrid, y que han iniciado contactos para presentar la iniciativa a la central sindical portuguesa CGTP, cuyo respaldo buscan conseguir.

En respuesta a los desalojos, el Ministerio del Interior de Portugal defendió en un comunicado el "profesionalismo" de la PSP y reafirmó su confianza en sus agentes.

El ministerio afirmó que las fuerzas de seguridad priorizaron el diálogo y la persuasión para evitar el uso de la fuerza, actuando solo después de agotar todos los esfuerzos por lograr la retirada voluntaria de las tiendas.

Por otro lado, el alcalde de Oporto, Pedro Duarte, y otros miembros del Gobierno de centroderecha se negaron a comentar sobre los desalojos policiales.

"Circos mediáticos"

"No contribuyo a circos mediáticos", respondió Duarte al ser consultado sobre las acampadas, añadiendo que espera la respuesta del Movimiento por la Vivienda para una posible reunión, según reportes del sitio dw.

Desde la oposición, el secretario del Partido Socialista (PS), tercera fuerza en el Parlamento, José Luís Carneiro, comentó que "las personas tienen legitimidad para mostrar su indignación", pero recordó que deben hacerlo respetando la ley y el Estado de Derecho democrático.

En un acto de la Policía Judicial en Lisboa, el presidente de Portugal, António José Seguro, afirmó estar "atento y vigilante" y subrayó que el "prestigio" del cuerpo policial depende de sus dirigentes y órganos de soberanía, según información de medios locales.

De acuerdo con Eurostat, los precios de la vivienda en Portugal aumentaron un 16,5 % interanual en el segundo trimestre de 2026, en comparación con el 4,7 % registrado en el conjunto de la Unión Europea.