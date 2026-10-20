Acusaron a un actor de Disney de estafar a varios jubilados por más de un millón de dólares

El actor Erik von Detten, conocido por su participación en "El diario de la princesa", enfrentó serias acusaciones de fraude. Una pareja de jubilados, Sheila y Norman Greenberg, lo denunció por estafa y maniobras fraudulentas que superaron el millón de dólares. La denuncia, a la que accedió el medio TMZ, reveló que la exestrella infantil había vendido monedas de oro falsas a los Greenberg, de 97 y 85 años, respectivamente.

Según los documentos presentados, la pareja se contactó con von Detten a través de su empresa, Rosland Capital, que se dedica a la compra y venta de metales preciosos. En 2020, los jubilados vieron un anuncio en televisión que los llevó a invertir en oro, un material que les prometieron como una opción segura frente a otros instrumentos financieros más volátiles.

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Al principio, los Greenberg expresaron su falta de conocimiento sobre el oro, pero von Detten les generó una buena impresión con su supuesta experiencia. Decidieron invertir cerca de 2 millones de dólares que tenían ahorrados de sus jubilaciones. Realizaron un primer pedido de monedas de oro de la Estatua de la Libertad, que costó alrededor de un millón de dólares. Sin embargo, el material no fue enviado a su hogar, sino que quedó depositado en un almacén.

Poco después, el actor ofreció otra venta de monedas por un valor similar. Con el tiempo, los jubilados descubrieron que las monedas compradas no tenían el valor esperado y que habían pagado un precio excesivo. La pareja alegó haber invertido aproximadamente 2 millones de dólares, mientras que las monedas solo valían alrededor de 1,3 millones. Esto llevó a los Greenberg a demandar a von Detten y a su empresa por “daños y perjuicios”, reclamando 900 mil dólares adicionales como indemnización punitiva.

La situación se tornó más complicada para Rosland Capital, que entró en un proceso de quiebra tras la explosión del caso. La denuncia de los jubilados no solo puso en entredicho la reputación del actor, sino que también atrajo la atención de las autoridades sobre las prácticas comerciales de la empresa.

Este caso se suma a una serie de controversias en el mundo del espectáculo, donde las acusaciones de fraude y estafa han sido recurrentes. La situación de Erik von Detten, aunque aún en desarrollo, ha generado un gran interés mediático y ha puesto de relieve los riesgos asociados con la inversión en metales preciosos, especialmente para personas mayores.