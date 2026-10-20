Cadena 3 Motor: Ya estamos en C3 YouTube para contarte que el Dakar 2027 vuelve al África

FOTO: El Dakar regresa al África, analizamos el TCPK, el TC y el Rally Cordobés

En la 9ª edición audiovisual de 25' minutos tratamos lo que dejó nuestro anticipo exclusivo por Cadena 3 Argentina del lunes sobre el cambio de escenario y el regreso del Dakar 2027 al África entre el 9 y 22 de enero próximos.

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Pero también analizamos lo que dejó otra victoria de Agustín Canapino con la Chevrolet S10 en el TC Pick Up de La Plata, donde le contó a C3M los principales detalles de la carrera.

Del mismo escenario nos llega, esta vez con polémica, "La Maniobra de la Semana", el sobrepaso con toque de Mariano Werner a Tobías Martínez.

Los anticipos de nuestras coberturas del fin de semana tienen como referencia la 3ª Fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio de Rosario y la 8ª del Rally Cordobés en Río Tercero.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube.

Un especial de lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-