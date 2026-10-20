Pericia crucial en el caso de la muerte de Ángel López se llevará a cabo mañana en Buenos Aires
La defensa de los acusados solicitó un nuevo análisis para esclarecer la causa del fallecimiento del niño en Comodoro Rivadavia.
FOTO: Pericia crucial en el caso de la muerte de Ángel López se llevará a cabo mañana en Buenos Aires
Buenos Aires, 20 octubre (NA) – La pericia clave que busca determinar la causal de la muerte de Ángel López en la ciudad de Comodoro Rivadavia se realiza mañana y las partes están atentas al resultado.
Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un nuevo análisis que brindará información crucial sobre la causa de fallecimiento del pequeño.
El dictamen pericial fue solicitado por la defensa de los detenidos Mariela Altamirano y su pareja Michel González por disconformidad en los análisis realizados anteriormente, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.
En la autopsia al niño se detectaron más de 20 lesiones en la cabeza compatibles con múltiples traumatismos, y un severo edema cerebral.
La semana pasada la Justicia extendió por seis meses más la investigación, por lo que ambos acusados seguirán detenidos con prisión preventiva hasta el juicio.
Lectura rápida
¿Cuál es el propósito de la pericia?
Determinar la causa de la muerte de Ángel López.
¿Quién solicitó el nuevo análisis?
La defensa de Mariela Altamirano y Michel González.
¿Qué se encontró en la autopsia?
Más de 20 lesiones en la cabeza y un severo edema cerebral.
¿Dónde se realizará la pericia?
En el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Qué decisión tomó la Justicia la semana pasada?
Extendió la investigación por seis meses más.
[Fuente: Noticias Argentinas]