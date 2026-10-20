En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Pericia crucial en el caso de la muerte de Ángel López se llevará a cabo mañana en Buenos Aires

La defensa de los acusados solicitó un nuevo análisis para esclarecer la causa del fallecimiento del niño en Comodoro Rivadavia.

20/10/2026 | 19:44Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pericia crucial en el caso de la muerte de Ángel López se llevará a cabo mañana en Buenos Aires

FOTO: Pericia crucial en el caso de la muerte de Ángel López se llevará a cabo mañana en Buenos Aires

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – La pericia clave que busca determinar la causal de la muerte de Ángel López en la ciudad de Comodoro Rivadavia se realiza mañana y las partes están atentas al resultado.

Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un nuevo análisis que brindará información crucial sobre la causa de fallecimiento del pequeño.

El dictamen pericial fue solicitado por la defensa de los detenidos Mariela Altamirano y su pareja Michel González por disconformidad en los análisis realizados anteriormente, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

En la autopsia al niño se detectaron más de 20 lesiones en la cabeza compatibles con múltiples traumatismos, y un severo edema cerebral.

La semana pasada la Justicia extendió por seis meses más la investigación, por lo que ambos acusados seguirán detenidos con prisión preventiva hasta el juicio.

Lectura rápida

¿Cuál es el propósito de la pericia?
Determinar la causa de la muerte de Ángel López.

¿Quién solicitó el nuevo análisis?
La defensa de Mariela Altamirano y Michel González.

¿Qué se encontró en la autopsia?
Más de 20 lesiones en la cabeza y un severo edema cerebral.

¿Dónde se realizará la pericia?
En el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Qué decisión tomó la Justicia la semana pasada?
Extendió la investigación por seis meses más.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf