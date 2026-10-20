FOTO: Pericia crucial en el caso de la muerte de Ángel López se llevará a cabo mañana en Buenos Aires

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – La pericia clave que busca determinar la causal de la muerte de Ángel López en la ciudad de Comodoro Rivadavia se realiza mañana y las partes están atentas al resultado.

Este miércoles 21 de octubre se llevará a cabo en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un nuevo análisis que brindará información crucial sobre la causa de fallecimiento del pequeño.

El dictamen pericial fue solicitado por la defensa de los detenidos Mariela Altamirano y su pareja Michel González por disconformidad en los análisis realizados anteriormente, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

En la autopsia al niño se detectaron más de 20 lesiones en la cabeza compatibles con múltiples traumatismos, y un severo edema cerebral.

La semana pasada la Justicia extendió por seis meses más la investigación, por lo que ambos acusados seguirán detenidos con prisión preventiva hasta el juicio.