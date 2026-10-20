Violenta pelea entre cuidacoches santafesinos frente a una estación de servicio
Se registró en una estación de servicio ubicada en la esquina de bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe.
20/10/2026 | 22:40Redacción Cadena 3
FOTO: Google.- bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe.
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Audio. Pelea violenta entre cuidacoches en una estación de servicios de Santa Fe deja un herido
Panorama Federal
Una violenta pelea entre cuidacoches se registró en una estación de servicio ubicada en la esquina de bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe. El enfrentamiento dejó a un hombre herido, que fue atacado a golpes y escobazos, mientras que también se investiga la posible utilización de un arma blanca.
La secuencia quedó registrada en videos en los que se observa la agresión dentro del establecimiento. Los atacantes escaparon antes de la llegada de la Policía.
Una comerciante de la zona, que fue testigo de lo ocurrido, señaló que ya había observado disputas entre cuidacoches, aunque destacó la magnitud de este episodio. “Se han visto situaciones de disputa entre ellos, pero no he visto nada más grande de lo que sucedió”, afirmó.
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La mujer también sostuvo que la circulación constante de personas en el sector suele favorecer una rápida intervención policial ante situaciones conflictivas. “Cuando la gente ve un movimiento raro, rápido viene la Policía”, explicó.
Sin embargo, manifestó su preocupación por la violencia registrada en un lugar donde circulan vehículos y trabajan empleados de la estación de servicio. “El lugar también es muy peligroso, una estación de servicio, pero el nivel de violencia de la gente por ahí sí sorprende”, expresó.
El episodio volvió a poner en foco los enfrentamientos entre cuidacoches en la vía pública y los riesgos que pueden generar cuando la violencia se traslada a espacios de circulación y actividad comercial.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la estación de servicio? Una violenta pelea entre cuidacoches dejó a un hombre herido, con ataques a golpes y escobazos, y se investiga el uso de un arma blanca.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Los involucrados fueron cuidacoches que se enfrentaron en la vía pública.
¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde tuvo lugar la pelea? La pelea tuvo lugar en una estación de servicio en la esquina de bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe.
¿Por qué es preocupante este tipo de violencia? Es preocupante porque puede generar riesgos en un lugar donde circulan vehículos y trabajan empleados, afectando la seguridad pública.