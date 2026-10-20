Violenta pelea entre cuidacoches santafesinos frente a una estación de servicio

Una violenta pelea entre cuidacoches se registró en una estación de servicio ubicada en la esquina de bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe. El enfrentamiento dejó a un hombre herido, que fue atacado a golpes y escobazos, mientras que también se investiga la posible utilización de un arma blanca.

La secuencia quedó registrada en videos en los que se observa la agresión dentro del establecimiento. Los atacantes escaparon antes de la llegada de la Policía.

Una comerciante de la zona, que fue testigo de lo ocurrido, señaló que ya había observado disputas entre cuidacoches, aunque destacó la magnitud de este episodio. “Se han visto situaciones de disputa entre ellos, pero no he visto nada más grande de lo que sucedió”, afirmó.

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La mujer también sostuvo que la circulación constante de personas en el sector suele favorecer una rápida intervención policial ante situaciones conflictivas. “Cuando la gente ve un movimiento raro, rápido viene la Policía”, explicó.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la violencia registrada en un lugar donde circulan vehículos y trabajan empleados de la estación de servicio. “El lugar también es muy peligroso, una estación de servicio, pero el nivel de violencia de la gente por ahí sí sorprende”, expresó.

El episodio volvió a poner en foco los enfrentamientos entre cuidacoches en la vía pública y los riesgos que pueden generar cuando la violencia se traslada a espacios de circulación y actividad comercial.

Informe de Emiliano Guardia.