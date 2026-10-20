En la Fluvial se preparan para una creciente mayor: "Ojalá no llegue a los seis metros"
La titular del ente controlador dijo a Cadena 3 Rosario que las autoridades siguen de cerca la evolución del río Paraná. En paralelo, contó que avanzan con la ampliación de su oferta turística.
20/10/2026 | 21:13Redacción Cadena 3
FOTO: La Fluvial - Rosario
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Audio. Consideraciones institucionales de una funcionaria provincial desde la Terminal Fluvial de Rosario.
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La Terminal Fluvial de Rosario anunció la toma medidas preventivas ante la crecida del río Paraná, que ya superó los 3,50 metros, para sostener los cruces a las islas durante la temporada de verano. Entre las acciones previstas, se encuentra el traslado de arena para recuperar la playa del banquito San Andrés y la adaptación de la infraestructura a niveles de agua más elevados.
Graciela Alabarce, titular de la Terminal Fluvial, explicó a Cadena 3 Rosario que las medidas se coordinaron con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Transporte y Logística de Santa Fe. El sábado pasado, las autoridades recorrieron el banquito San Andrés y la isla Sabino Corsi, donde dialogaron con responsables de los paradores y empresas areneras del puerto de Rosario.
Las areneras se ofrecieron a trasladar arena para intentar mantener la playa ante una eventual mayor crecida. La iniciativa apunta a preservar uno de los espacios recreativos de la zona durante los meses de verano.
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En paralelo, la terminal avanza con la ampliación de su oferta turística. El 25 de agosto se inauguró un nuevo muelle de 2.000 metros, cuya construcción demandó nueve meses de trabajo e incluyó pilotes a 12 metros de profundidad y tareas de refuerzo sobre las estructuras existentes.
También se reanudaron los paseos del barco Delta Queen, que llegó desde Misiones. Actualmente, las salidas se realizan los sábados, domingos y feriados, de 16 a 18, con capacidad para 230 pasajeros por viaje.
Además, está en construcción un muelle para el histórico barco Ciudad de Rosario. Según Alabarce, una de las pasarelas se construyó a seis metros de altura, en lugar de los 4,50 metros previstos inicialmente, para facilitar el embarque si continúa aumentando el nivel del río.
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La responsable de la terminal indicó que las autoridades siguen de cerca la evolución del Paraná. Durante el año pasado, el servicio transportó alrededor de 40.000 pasajeros hacia la isla Sabino Corsi, según los datos que brindó en la entrevista.
En cuanto al cronograma de verano, Alabarce adelantó que los paseos podrían realizarse todos los días desde mediados de noviembre, mientras que en diciembre comenzaría la temporada plena de cruces diarios a las islas.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué medidas tomó la Terminal Fluvial de Rosario? La Terminal Fluvial de Rosario implementó acciones preventivas ante la crecida del río Paraná, incluyendo el traslado de arena y adaptación de infraestructura.
¿Quién coordina las medidas? Las medidas fueron coordinadas por Graciela Alabarce con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Transporte y Logística de Santa Fe.
¿Cuándo se inauguró el nuevo muelle? El nuevo muelle de 2.000 metros fue inaugurado el 25 de agosto.
¿Dónde se realizan los paseos en barco? Los paseos se realizan en el Delta Queen, que parte del puerto de Rosario.
¿Por qué se construye un nuevo muelle para el Ciudad de Rosario? Se construye para facilitar el embarque ante el aumento del nivel del río Paraná.