En la Fluvial se preparan para una creciente mayor: "Ojalá no llegue a los seis metros"

La Terminal Fluvial de Rosario anunció la toma medidas preventivas ante la crecida del río Paraná, que ya superó los 3,50 metros, para sostener los cruces a las islas durante la temporada de verano. Entre las acciones previstas, se encuentra el traslado de arena para recuperar la playa del banquito San Andrés y la adaptación de la infraestructura a niveles de agua más elevados.

Graciela Alabarce, titular de la Terminal Fluvial, explicó a Cadena 3 Rosario que las medidas se coordinaron con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Transporte y Logística de Santa Fe. El sábado pasado, las autoridades recorrieron el banquito San Andrés y la isla Sabino Corsi, donde dialogaron con responsables de los paradores y empresas areneras del puerto de Rosario.

Las areneras se ofrecieron a trasladar arena para intentar mantener la playa ante una eventual mayor crecida. La iniciativa apunta a preservar uno de los espacios recreativos de la zona durante los meses de verano.

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En paralelo, la terminal avanza con la ampliación de su oferta turística. El 25 de agosto se inauguró un nuevo muelle de 2.000 metros, cuya construcción demandó nueve meses de trabajo e incluyó pilotes a 12 metros de profundidad y tareas de refuerzo sobre las estructuras existentes.

También se reanudaron los paseos del barco Delta Queen, que llegó desde Misiones. Actualmente, las salidas se realizan los sábados, domingos y feriados, de 16 a 18, con capacidad para 230 pasajeros por viaje.

Además, está en construcción un muelle para el histórico barco Ciudad de Rosario. Según Alabarce, una de las pasarelas se construyó a seis metros de altura, en lugar de los 4,50 metros previstos inicialmente, para facilitar el embarque si continúa aumentando el nivel del río.

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La responsable de la terminal indicó que las autoridades siguen de cerca la evolución del Paraná. Durante el año pasado, el servicio transportó alrededor de 40.000 pasajeros hacia la isla Sabino Corsi, según los datos que brindó en la entrevista.

En cuanto al cronograma de verano, Alabarce adelantó que los paseos podrían realizarse todos los días desde mediados de noviembre, mientras que en diciembre comenzaría la temporada plena de cruces diarios a las islas.

Informe de Agostina Meneghetti.