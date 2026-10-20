SpaceX y Tesla forman comités especiales para evaluar posible fusión

Las juntas directivas de SpaceX y Tesla establecieron comités especiales para evaluar una posible fusión entre ambas compañías. Estos comités, compuestos por directores independientes, fueron creados a instancias de los accionistas, según lo declarado por Elon Musk, CEO y mayor accionista individual de ambas empresas.

"Dado que soy una parte interesada, no puedo participar en las discusiones de los comités especiales, así que es una especie de... es un extraño baile de kabuki donde dos grupos de personas están hablando y yo no puedo estar en la conversación", expresó Musk durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de SpaceX.

Elon Musk no reveló los nombres de los miembros de estos comités, limitándose a señalar que son directores independientes. Tesla cuenta con siete miembros independientes en su junta, conforme a los estándares de cotización de Nasdaq, incluyendo a la presidenta del consejo, Robyn Denholm, Ira Ehrenpreis, ex CTO de Tesla JB Straubel, Joe Gebbia, Jack Hartung, James Murdoch y Kathleen Wilson-Thompson, según el documento de poder presentado el 19 de octubre.

Tanto Musk como su hermano Kimbal Musk no son considerados independientes. Denholm, Gebbia, Ehrenpreis, Hartung, Murdoch y Wilson-Thompson forman parte de varios comités establecidos que supervisan auditorías, compensaciones y gobernanza corporativa.

Por su parte, SpaceX cuenta con seis directores independientes, entre ellos Ehrenpreis, quien también preside el comité de compensación y nominación de la empresa. Otros directores independientes son Randy Glein, Donald Harrison, Steve Jurvetson, Luke Nosek y Roelef Boutha.

Si bien Musk apoyó la idea de la fusión, advirtió que no es un resultado garantizado. "Creo que algunas personas asumen que una fusión entre SpaceX y Tesla es una certeza, y creo que eso sería exagerar", señaló, agregando que sería una buena idea. "Al final del día, los accionistas deben apoyar esto".

Los comités especiales aún no han llegado a un acuerdo sobre los términos de ninguna transacción, indicó Musk. La salida a bolsa de SpaceX consolidó el control de Musk sobre la compañía, ya que posee más del 50% del poder de voto, lo que facilitaría obtener apoyo para una fusión de los accionistas de SpaceX. Sin embargo, este es un obstáculo mayor en Tesla, donde se requeriría un voto del 50% de todos los accionistas, no solo de aquellos que votan, como destacó Musk.

Musk también expresó que ve un gran valor en combinar las empresas, dado que estamos prácticamente en la singularidad de la superinteligencia. Según él, hay mucho que ganar al cooperar en el desarrollo de software de inteligencia artificial, robótica, el proyecto de centro de datos de inteligencia artificial orbital de SpaceX, Starmind, y Terafab, el proyecto conjunto de fabricación de chips entre Tesla y SpaceX.