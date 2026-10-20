FIA Fórmula 3: Mattia Colnaghi quedó 2° en el Test Day 1 de Jeréz de la Frontera

El ítalo-argentino Mattia Colnaghi tuvo un comienzo descollante con su nueva escuadra Campos Racing, colocándose 2° a solo 2 milésimas de segundo del mejor tiempo en el Test Day 1 de la FIA Fórmula 3 en el Circuito Ángel Nieto -4.423 mts.- de Jeréz de la Frontera, España.

El piloto de 18 años, nacido en Monza, Italia, pero con madre chubutense, no demoró mucho en demostrar un muy buen rendimiento con el equipo campeón de la categoría, para el que fue anunciado ayer como parte de la alineación en 2027. Tras sus 29 vueltas de la sesión de la mañana -de 9 a 12 hs.-, había logrado colocarse 3°, detrás de su compañero mexicano Ernesto Rivera y del francés Enzo Delingy de Van Amersfort Racing.

Sin embargo, lo mejor llegaría por la tarde -de 13 a 16 hs.- cuando los equipos colocaron neumáticos nuevos para los minutos finales y Colnaghi se colocó 2° a solo 0.002s del 1.31.169s del británico Kean Nakamura-Berta de Trident y 0.009s por delante de su compañero Rivera, luego de un trabajo en pista de 44 vueltas.

Con el Test Day 2 de mañana, Colnaghi finalizará su actividad con Campos. Pero todavía tiene agenda de competición con MP Motorsport para el mes de noviembre con la tradicional carrera de F3 en las calles de Macao.

F3 Test Day 1: Sesión de la Mañana

1 Ernesto Rivera MEX Campos Racing 1:31.217

2 Enzo Delingy FRA Van Amersfoort Racing 1:31.405

3 Mattia Colnaghi ARG Campos Racing 1:31.518

4 Alessandro Giusti FRA Rodin Motorsport 1:31.591

5 Alexander Abkhazava KAZ DAMS Lucas Oil 1:31.604

6 Keanu Al Ahzari UAE Hitech 1:31.630

7 Maciej Gladysz POL MP Motorsport 1:31.640

8 Miguel Costa BRA DAMS Lucas Oil 1:31.653

9 Kanato Le JPN Hitech 1:31.663

10 Matteo De Palo ITA MP Motorsport 1:31.717

F3 Test Day 1: Sesión de la Tarde

1 Kean Nakamura-Berta GBR TRIDENT 1:31.169

2 Mattia Colnaghi ARG Campos Racing 1:31.171

3 Ernesto Rivera MEX Campos Racing 1:31.180

4 Niccolò Maccagnani ITA TRIDENT 1:31.213

5 Alessandro Giusti FRA Rodin Motorsport 1:31.311

6 Gran Premio Taito Kato JPN ART 1:31.373

7 Matteo De Palo ITA MP Motorsport 1:31.447

8 Sebastián Wheldon EE.UU. TRIDENT 1:31.487

9 Emanuele Olivieri Gran Premio ITA ART 1:31.503

10 Reza Seewooruthun GBR Rodin Motorsport 1:31.506

Cadena 3 Motor, con datos de fiaformula3.com y fotografías de Red Bull Content Pool