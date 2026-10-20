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Deportes

Conocé los árbitros de la antepenúltima fecha del Clausura

Arasa en Independiente - Boca y Rey Hilfer para River - Racing. Zunino estará en Aldosivi - Belgrano que puede marcar el descenso del Tiburón.

20/10/2026 | 19:41Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Zunino estará en Aldosivi - Belgrano

FOTO: Zunino estará en Aldosivi - Belgrano

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La Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura en donde Nazareno Arasa estará en IndependienteBoca y Leandro Rey Hilfer en RiverRacing.

A su vez, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico del Sur entre BanfieldLanús.

En tanto que Sebastián Zunino dirigirá el partido que podría condenar al segundo equipo al descenso ya que estará en AldosiviBelgrano.

A su turno, Carlos Gariano actuará en InstitutoRiestra, el otro partido que involucra un equipo que pelea por permanecer en la categoría frente al líder de la zona A y, por el momento, único clasificado a octavos de final.

El detalle:

Viernes 23 de octubre

18.00 GimnasiaSarmiento

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Silvio Trucco

18.30 Gimnasia (M) – Platense

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

21.15 TigreAtlético Tucumán

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Fernando Echenique

Sábado 24 de octubre

14.45 BanfieldLanús

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Laura Fortunato

17.00 TalleresDefensa y Justicia

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

19.15 San LorenzoNewell’s

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Sebastián Bresba

21.30 Rosario CentralHuracán

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Yamil Possi

Domingo 25 de octubre

14.45 AldosiviBelgrano

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Sebastián Habib

17.00 IndependienteBoca

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

19.15 RiverRacing

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Felipe Viola

21.30 Central CórdobaVélez

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

21.30 Barracas CentralEstudiantes (RC)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Maximiliano Macheroni

Lunes 26 de octubre

19.00 UniónEstudiantes

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fernando Espinoza

21.15 InstitutoDeportivo Riestra

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Nicolás Ramírez

Martes 27 de octubre

19.00 ArgentinosIndependiente Rivadavia

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Lectura rápida

¿Qué? La Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura.

¿Quién? Los árbitros incluyen a Nazareno Arasa, Leandro Rey Hilfer, Facundo Tello, y Sebastián Zunino.

¿Cuándo? Los partidos se llevarán a cabo del 23 al 27 de octubre.

¿Dónde? En diversas canchas de Argentina, incluyendo Independiente, Boca, River, y Racing.

¿Cómo? Los árbitros fueron designados por la Liga Profesional de Fútbol para cada encuentro.

¿Por qué? Para garantizar el correcto desarrollo de los partidos en el Torneo Clausura.

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