Conocé los árbitros de la antepenúltima fecha del Clausura
Arasa en Independiente - Boca y Rey Hilfer para River - Racing. Zunino estará en Aldosivi - Belgrano que puede marcar el descenso del Tiburón.
20/10/2026 | 19:41Redacción Cadena 3
FOTO: Zunino estará en Aldosivi - Belgrano
La Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura en donde Nazareno Arasa estará en Independiente – Boca y Leandro Rey Hilfer en River – Racing.
A su vez, Facundo Tello impartirá justicia en el clásico del Sur entre Banfield – Lanús.
En tanto que Sebastián Zunino dirigirá el partido que podría condenar al segundo equipo al descenso ya que estará en Aldosivi – Belgrano.
A su turno, Carlos Gariano actuará en Instituto – Riestra, el otro partido que involucra un equipo que pelea por permanecer en la categoría frente al líder de la zona A y, por el momento, único clasificado a octavos de final.
El detalle:
Viernes 23 de octubre
18.00 Gimnasia – Sarmiento
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Silvio Trucco
18.30 Gimnasia (M) – Platense
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Germán Delfino
21.15 Tigre – Atlético Tucumán
Árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Fernando Echenique
Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Laura Fortunato
17.00 Talleres – Defensa y Justicia
Árbitro: Juan Pafundi
VAR: Héctor Paletta
19.15 San Lorenzo – Newell’s
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Sebastián Bresba
21.30 Rosario Central – Huracán
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Yamil Possi
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Sebastián Habib
17.00 Independiente – Boca
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Adrián Franklin
19.15 River – Racing
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Felipe Viola
21.30 Central Córdoba – Vélez
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: José Carreras
21.30 Barracas Central – Estudiantes (RC)
Árbitro: Andrés Merlos
VAR: Maximiliano Macheroni
Lunes 26 de octubre
19.00 Unión – Estudiantes
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Fernando Espinoza
21.15 Instituto – Deportivo Riestra
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Nicolás Ramírez
Martes 27 de octubre
19.00 Argentinos – Independiente Rivadavia
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Lucas Novelli
Lectura rápida
¿Qué? La Liga Profesional de Fútbol definió a los árbitros de la fecha 14 del Torneo Clausura.
¿Quién? Los árbitros incluyen a Nazareno Arasa, Leandro Rey Hilfer, Facundo Tello, y Sebastián Zunino.
¿Cuándo? Los partidos se llevarán a cabo del 23 al 27 de octubre.
¿Dónde? En diversas canchas de Argentina, incluyendo Independiente, Boca, River, y Racing.
¿Cómo? Los árbitros fueron designados por la Liga Profesional de Fútbol para cada encuentro.
¿Por qué? Para garantizar el correcto desarrollo de los partidos en el Torneo Clausura.