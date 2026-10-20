Murió la joven de 19 años que había sido baleada en la cabeza en Villa La Tela

FOTO: Dana sufrió un balazo en la cabeza en Villa La Tela.

La joven de 19 años que había recibido un disparo en la cabeza durante la madrugada de este martes en barrio Villa La Tela, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, murió en el Hospital de Urgencias, según confirmó a Cadena 3 el director médico del establecimiento, Fabricio Vitali.

La víctima, identificada como Dana, era oriunda de Salta y se encontraba de visita en la capital cordobesa cuando ocurrió el ataque.

Según el relato de sus familiares, la joven estaba con amigos cuando se produjo un episodio que habría comenzado con un intento de robo. En esas circunstancias, recibió un disparo que ingresó a la altura de la oreja.

El padrastro de la víctima dio mas detalles: indicó que Dana, junto a una amiga y tres amigos a bordo de un Fiat Palio regresaban de un baile y pasaron por Villa La Tela donde se toparon con tres jóvenes a los que les pidieron hielo.

"Cuando se acercan a pedirles hielo a unos chicos en la calle, éstos les dicen: 'Ahora están todos robados'. Y ahí fue que le pegaron el tiro. Ahora está en cirugía, pero el cuerpo no responde”, sostuvo.



Valeria, mamá de Dana, la víctima.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La trasladaron de urgencia al hospital

Tras recibir el disparo, Dana fue trasladada inicialmente al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, ubicado sobre la Ruta 20, donde recibió las primeras maniobras de estabilización.

Debido a la gravedad de la lesión, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Municipal de Urgencias, al que ingresó alrededor de las 7 de la mañana.

El subdirector del establecimiento, Fabricio Vitali, había informado previamente a Cadena 3 que la joven se encontraba en estado gravísimo y que el equipo médico trabajaba para mantenerla con vida. Finalmente, el director médico confirmó su fallecimiento.

La Policía de Córdoba y la Justicia investigan las circunstancias del hecho para identificar a los responsables del ataque.

Informe de Gonzalo Carrasquera.