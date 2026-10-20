Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.
El sorteo número 13063 de la Quiniela Turista se realizó el martes 20 de octubre a las 22:15, con el número 7796 a la cabeza, interpretado como "A primera (Marido)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13063 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 7796, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7796
2° 5711
3° 9849
4° 9994
5° 3656
6° 3251
7° 2403
8° 9576
9° 0706
10° 6838
11° 6672
12° 5006
13° 5156
14° 8393
15° 9407
16° 2193
17° 2979
18° 9516
19° 6086
20° 7902
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13063 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 20 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7796, interpretado como "A primera (Marido)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.