Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.

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El número de sorteo 13063 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 7796, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Marido).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7796

2° 5711

3° 9849

4° 9994

5° 3656

6° 3251

7° 2403

8° 9576

9° 0706

10° 6838

11° 6672

12° 5006

13° 5156

14° 8393

15° 9407

16° 2193

17° 2979

18° 9516

19° 6086

20° 7902