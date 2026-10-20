Cuenta pendiente: Newell's se juega la clasificación en las últimas tres fechas
La victoria por 2-1 ante Central Córdoba le permitió acomodarse en la tabla de la Zona A. El próximo compromiso será ante San Lorenzo, el sábado en el Nuevo Gasómetro. Después, Unión e Instituto.
20/10/2026 | 22:23Redacción Cadena 3
FOTO: El entrenador de Newell's, Frank Darío Kudelka.
FOTO: Josue Reinatti dueño del arco de Newell's (@Newells)
Newell’s afrontará las últimas tres fechas de la fase regular del Torneo Clausura con el objetivo de asegurar su lugar en los octavos de final. La victoria por 2-1 ante Central Córdoba le permitió acomodarse en la tabla de la Zona A, pero todavía deberá sumar puntos para sostenerse entre los ocho clasificados.
El próximo compromiso será ante San Lorenzo, el sábado en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón es uno de los rivales directos de la Lepra y actualmente ocupa el noveno puesto, fuera de la zona de clasificación. Por eso, el cruce será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.
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Torneo Clausura. ¡Gritalo, Leproso! Reviví los goles de Newells en la victoria ante Central Córdoba SdE
Con gritos de Gómez Mattar y Santiago Solari, la "Lepra" venció 2-1 a los santiagueños como local. Volvé a escuchar el relato de Emmanuel Greco en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.
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Con tres jornadas por disputarse, el equipo dirigido por Frank Kudelka se ubica sexto, con tres puntos de ventaja sobre San Lorenzo. Una victoria le permitiría ampliar la diferencia frente a un competidor directo y acercarse a la clasificación.
Sin embargo, la pelea por los playoffs también involucra a otros equipos de la Zona A. Lanús, Gimnasia de Mendoza e Independiente siguen en carrera, mientras que Unión y Estudiantes necesitan sumar en el tramo final para mantener sus posibilidades.
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Torneo Clausura. Boletín de Calificaciones de la victoria de Newells ante Central Córdoba de Santiago del Estero
La "Lepra" venció 2-1 al "Ferroviario" y consiguió un triunfazo para meterse en play-off. Marcelo Lamberti analizó el funcionamiento del equipo de Kudelka en el clásico segmento en Cadena 3 Rosario.
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Después del partido ante San Lorenzo, Newell’s tendrá otros dos encuentros para intentar sellar su pase a la siguiente instancia. El margen de error es cada vez menor y cada resultado puede modificar las posiciones en una definición que se mantiene abierta.
Lectura rápida
¿Qué objetivo tiene Newell’s en el Torneo Clausura?
Newell’s busca asegurar su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el próximo rival de Newell’s?
El próximo rival de Newell’s es San Lorenzo, que se enfrentará el sábado en el Nuevo Gasómetro.
¿Quién dirige al equipo de Newell’s?
El equipo de Newell’s es dirigido por Frank Kudelka.
¿Qué equipos están involucrados en la pelea por los playoffs?
Lanús, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Unión y Estudiantes están involucrados en la pelea por los playoffs.
¿Cuántos partidos le quedan a Newell’s para asegurar la clasificación?
A Newell’s le quedan tres partidos para intentar asegurar su clasificación a la siguiente instancia.