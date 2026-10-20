En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Cuenta pendiente: Newell's se juega la clasificación en las últimas tres fechas

La victoria por 2-1 ante Central Córdoba le permitió acomodarse en la tabla de la Zona A. El próximo compromiso será ante San Lorenzo, el sábado en el Nuevo Gasómetro. Después, Unión e Instituto.

20/10/2026 | 22:23Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El entrenador de Newell's, Frank Darío Kudelka.

FOTO: El entrenador de Newell's, Frank Darío Kudelka.

Josue Reinatti dueño del arco de Newell's (@Newells)

FOTO: Josue Reinatti dueño del arco de Newell's (@Newells)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Newell’s afrontará las últimas tres fechas de la fase regular del Torneo Clausura con el objetivo de asegurar su lugar en los octavos de final. La victoria por 2-1 ante Central Córdoba le permitió acomodarse en la tabla de la Zona A, pero todavía deberá sumar puntos para sostenerse entre los ocho clasificados.

El próximo compromiso será ante San Lorenzo, el sábado en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón es uno de los rivales directos de la Lepra y actualmente ocupa el noveno puesto, fuera de la zona de clasificación. Por eso, el cruce será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con tres jornadas por disputarse, el equipo dirigido por Frank Kudelka se ubica sexto, con tres puntos de ventaja sobre San Lorenzo. Una victoria le permitiría ampliar la diferencia frente a un competidor directo y acercarse a la clasificación.

Sin embargo, la pelea por los playoffs también involucra a otros equipos de la Zona A. Lanús, Gimnasia de Mendoza e Independiente siguen en carrera, mientras que Unión y Estudiantes necesitan sumar en el tramo final para mantener sus posibilidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Después del partido ante San Lorenzo, Newell’s tendrá otros dos encuentros para intentar sellar su pase a la siguiente instancia. El margen de error es cada vez menor y cada resultado puede modificar las posiciones en una definición que se mantiene abierta.

Lectura rápida

¿Qué objetivo tiene Newell’s en el Torneo Clausura?

Newell’s busca asegurar su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura.

¿Quién es el próximo rival de Newell’s?

El próximo rival de Newell’s es San Lorenzo, que se enfrentará el sábado en el Nuevo Gasómetro.

¿Quién dirige al equipo de Newell’s?

El equipo de Newell’s es dirigido por Frank Kudelka.

¿Qué equipos están involucrados en la pelea por los playoffs?

Lanús, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Unión y Estudiantes están involucrados en la pelea por los playoffs.

¿Cuántos partidos le quedan a Newell’s para asegurar la clasificación?

A Newell’s le quedan tres partidos para intentar asegurar su clasificación a la siguiente instancia.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf