Cuenta pendiente: Newell's se juega la clasificación en las últimas tres fechas

Newell’s afrontará las últimas tres fechas de la fase regular del Torneo Clausura con el objetivo de asegurar su lugar en los octavos de final. La victoria por 2-1 ante Central Córdoba le permitió acomodarse en la tabla de la Zona A, pero todavía deberá sumar puntos para sostenerse entre los ocho clasificados.

El próximo compromiso será ante San Lorenzo, el sábado en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón es uno de los rivales directos de la Lepra y actualmente ocupa el noveno puesto, fuera de la zona de clasificación. Por eso, el cruce será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con tres jornadas por disputarse, el equipo dirigido por Frank Kudelka se ubica sexto, con tres puntos de ventaja sobre San Lorenzo. Una victoria le permitiría ampliar la diferencia frente a un competidor directo y acercarse a la clasificación.

Sin embargo, la pelea por los playoffs también involucra a otros equipos de la Zona A. Lanús, Gimnasia de Mendoza e Independiente siguen en carrera, mientras que Unión y Estudiantes necesitan sumar en el tramo final para mantener sus posibilidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Después del partido ante San Lorenzo, Newell’s tendrá otros dos encuentros para intentar sellar su pase a la siguiente instancia. El margen de error es cada vez menor y cada resultado puede modificar las posiciones en una definición que se mantiene abierta.