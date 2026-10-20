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El Servicio Meteorológico anticipa inestabilidad y algo más hasta el fin de semana en Rosario

De acuerdo con el pronóstico, la nubosidad y las condiciones inestables persistirán en Rosario hasta el domingo.    

20/10/2026 | 21:46Redacción Cadena 3

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cinco días consecutivos de tiempo inestable en Rosario, con cielo mayormente nublado, chaparrones, lloviznas y tormentas fuertes. El informe también anticipa ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante el fin de semana.

Para este miércoles, el organismo prevé una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22. Según el pronóstico, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de chaparrones hacia el mediodía.

El jueves se esperan las condiciones más adversas, con tormentas fuertes durante buena parte del día. El SMN estima una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23.

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Para el viernes, el organismo anuncia lloviznas durante la primera parte de la jornada y chaparrones por la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 15 y los 24 grados, mientras que el viento soplará del sector sur.

El pronóstico del SMN indica que el sábado continuarán las precipitaciones, con lloviznas y lluvias aisladas. La mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 21. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Finalmente, para el domingo, el organismo anticipa lloviznas durante toda la jornada y una temperatura cercana a los 13 grados. De acuerdo con el pronóstico, la nubosidad y las condiciones inestables persistirán en Rosario hasta el cierre del período.

Lectura rápida

1. ¿Qué pronostica el SMN para Rosario?

El SMN pronostica cinco días de tiempo inestable con cielo nublado, chaparrones, lloviznas y tormentas fuertes.

2. ¿Quién realiza el pronóstico del clima?

El pronóstico es realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

3. ¿Cuáles son las temperaturas esperadas para el miércoles?

El miércoles se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados.

4. ¿Qué condiciones se esperan el jueves?

El jueves se anticipan tormentas fuertes con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 23 grados.

5. ¿Qué sucederá el domingo en Rosario?

El domingo, se anticipan lloviznas durante toda la jornada y una temperatura cercana a los 13 grados.

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