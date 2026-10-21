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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre, Santa Fe presentará una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. El cielo estará mayormente nublado, con condiciones de viento leve y buena visibilidad.

21/10/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe muestra nubes cubiertas. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 60%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán leves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad se mantendrá en un 60%, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura actual. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10000 metros, lo que permitirá una buena claridad en el ambiente.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. Para el jueves 22 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con cielo nublado. El sábado 24 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 22°, con nubes cubiertas. El domingo 25 de octubre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado.

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