El boletín de calificaciones del triunfo de Boca en el Maracaná

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El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó la victoria 3-1 del conjunto Xeneize ante Vasco da Gama, con tantos de Di Lollo, Merentiel y Paredes. Mirá los números y escuchá el análisis.

21/10/2026 | 00:07Redacción Cadena 3

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Leandro Paredes festeja el tanto agónico ante Vasco da Gama.

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-Léo Jardim 2

-Cuiabano 7

-Robert Renan 4

-Alan Saldivia 3

-Paulo Henrique 7

-Santiago Sosa 6

-David 3

-Thiago Mendes 4

-Alan Lescano 6

-Adson 3

-Bruno Duarte 4

-Puma Rodríguez 7

Boca Juniors

-Álvaro Montero 5

-Lautaro Blanco 4

-Facundo Herrera 7

-Lautaro Di Lollo 7.50

-Leandro Lozano 5

-Rodrigo Battaglia 4.50

-Milton Delgado 5

-Leonel Flores 3

-Santiago Ascacibar 8

-Sebastián Villa 6.50

-Miguel Merentiel 8

-Leandro Paredes 7

-Alan Velasco 5

-Enner Valencia 4.50

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