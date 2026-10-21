El boletín de calificaciones del triunfo de Boca en el Maracaná
El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó la victoria 3-1 del conjunto Xeneize ante Vasco da Gama, con tantos de Di Lollo, Merentiel y Paredes. Mirá los números y escuchá el análisis.
21/10/2026 | 00:07Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes festeja el tanto agónico ante Vasco da Gama.
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Audio. El boletín de calificaciones del triunfo de Boca en el Maracaná
La Cadena del Gol
Vasco da Gama
-Léo Jardim 2
-Cuiabano 7
-Robert Renan 4
-Alan Saldivia 3
-Paulo Henrique 7
-Santiago Sosa 6
-David 3
-Thiago Mendes 4
-Alan Lescano 6
-Adson 3
-Bruno Duarte 4
-Puma Rodríguez 7
Boca Juniors
-Álvaro Montero 5
-Lautaro Blanco 4
-Facundo Herrera 7
-Lautaro Di Lollo 7.50
-Leandro Lozano 5
-Rodrigo Battaglia 4.50
-Milton Delgado 5
-Leonel Flores 3
-Santiago Ascacibar 8
-Sebastián Villa 6.50
-Miguel Merentiel 8
-Leandro Paredes 7
-Alan Velasco 5
-Enner Valencia 4.50