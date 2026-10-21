En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre, Tucumán presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 28°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 88%.

21/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad es del 88%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 3 m/s, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en las condiciones climáticas. El jueves 22 de octubre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, también con posibilidad de lluvias. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielos nublados.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf