Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad es del 88%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 3 m/s, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en las condiciones climáticas. El jueves 22 de octubre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, también con posibilidad de lluvias. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El domingo 25 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielos nublados.