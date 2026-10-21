Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre
Este miércoles 21 de octubre, Rosario presenta un clima con temperaturas que oscilarán entre 16° y 24°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento suaves, con una humedad del 66%.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.
Ahora
En este momento, Rosario presenta un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 66%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.89 m/s desde el este.
El clima hoy miércoles 21 de octubre
Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá en el 66%. No se prevén lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable a pesar de la nubosidad.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. El jueves 22 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias intensas. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras. El sábado 24 de octubre, se prevé un cielo despejado, con una mínima de 14° y una máxima de 22°. El domingo 25 de octubre, habrá lluvias ligeras, con una mínima de 12° y una máxima de 16°. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se anticipa un clima con nubes dispersas, con una mínima de 9° y una máxima de 23°.