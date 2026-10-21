Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 76%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos moderados que podrían alcanzar los 20 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. El jueves 22 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°, con probabilidad de light rain. El viernes 23 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 16°, con moderate rain. El sábado 24 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 14°, también con moderate rain. Para el domingo 25 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 20°, con scattered clouds. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo cubierto.