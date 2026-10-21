Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

El clima en Córdoba para este miércoles 21 de octubre se caracteriza por un día con temperaturas que oscilarán entre los 13° y 33°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo del día.

En las condiciones actuales, se reporta un estado del cielo con nubes sobre el cielo, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 71%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el norte.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima se sitúe en 13° y la máxima alcance los 33°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga relativamente estable. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más caluroso en horas pico.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 22 de octubre la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 21°, con pronóstico de lluvias moderadas. Para el viernes 23, se espera un cielo nublado con mínimas de 16° y máximas de 22°. El sábado 24, las temperaturas oscilarán entre 14° y 18°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 25 se prevé un cielo despejado, con mínimas de 11° y máximas de 23°.