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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

Este miércoles 21 de octubre, Salta presentará una temperatura mínima de 10° y una máxima de 30°. El cielo estará despejado y la humedad alcanzará el 100%.

21/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 21 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en el 100%, lo que indica un ambiente muy húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noroeste.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 30°. A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad alta podría generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, y el viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta mostrarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 22 de octubre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 32°, con cielo nublado. Para el viernes 23, la mínima será de 17° y la máxima de 28°, con nubes dispersas. El sábado 24, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas de 17°. El domingo 25, continuarán las lluvias ligeras, con mínimas de 10° y máximas de 18°. Finalmente, el lunes 26, se espera un cielo nublado, con mínimas de 10° y máximas de 22°.

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