Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con pocas nubes y la temperatura actual es de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se anticipan lluvias, por lo que se prevé un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en las condiciones climáticas. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con pronóstico de lluvias moderadas. El viernes 23, se espera una mínima de 16° y una máxima de 19°, también con lluvias moderadas. Para el sábado 24, la mínima será de 15° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 25, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 15°, con cielo despejado.