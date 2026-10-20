Boca se hizo gigante en el Maracaná, le ganó 3-1 a Vasco y jugará la final de la Sudamericana

Boca Juniors dio una muestra de carácter en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, venció 3-1 a Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino superó el 0-1 sufrido en la ida, en Buenos Aires, y se quedó con una serie que resolvió con autoridad en territorio brasileño.

Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles de una noche inolvidable para el "Xeneize", que volvió a meterse en una definición internacional después de tres años. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena golpeó temprano, amplió la ventaja antes del descanso y sentenció la clasificación en el tramo final, cuando el local buscaba la igualdad en el resultado global.

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El rival de Boca en la definición saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El equipo brasileño llega con una ventaja de 3-0 conseguida en el encuentro de ida y disputará la revancha este miércoles desde las 19, hora argentina.

Boca pegó de entrada y revirtió la serie en el primer tiempo

El "Xeneize" salió decidido a cambiar la historia y encontró la primera alegría apenas a los tres minutos. Tras un córner ejecutado desde la izquierda por Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo se impuso en el juego aéreo y conectó un cabezazo cruzado que venció al arquero Léo Jardim.

El gol tempranero modificó el escenario de la semifinal y le dio confianza al conjunto argentino, que encontró espacios para lastimar con la velocidad de Sebastián Villa y los movimientos de Miguel Merentiel.

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Vasco intentó reaccionar, pero le costó encontrar profundidad. A los 26 minutos, Thiago Mendes estuvo cerca de empatar con un cabezazo cruzado tras un tiro de esquina, aunque la pelota pasó a centímetros del palo derecho de Álvaro Montero.

Boca, en cambio, volvió a aprovechar sus oportunidades. A los 32 minutos, Villa tuvo una ocasión clara en un mano a mano, pero su remate fue bloqueado por un defensor. Un minuto después, Merentiel no perdonó: el delantero uruguayo definió para establecer el 2-0 y poner al equipo argentino en ventaja en el resultado global.

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Vasco reaccionó y puso en riesgo la clasificación

El segundo tiempo presentó un panorama diferente. El desgaste físico de Boca le permitió al conjunto brasileño adelantar sus líneas y buscar con mayor insistencia el arco defendido por Montero.

El local acumuló aproximaciones y encontró el descuento a los 65 minutos. José Luis Rodríguez conectó una volea de derecha dentro del área y marcó el 1-2, un resultado que volvió a poner en suspenso la eliminatoria.

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Vasco se lanzó en busca del empate y tuvo otra oportunidad importante a los 72 minutos, cuando Brenner Marlos sacó un remate desde la puerta del área que pasó muy cerca del palo izquierdo.

Boca atravesó entonces sus momentos de mayor presión, con dificultades para recuperar la pelota y sostener el ritmo que había mostrado durante la primera etapa.

Paredes entró desde el banco y liquidó la historia

En medio del avance brasileño, Arruabarrena recurrió a Leandro Paredes, que había llegado al encuentro con dudas por una lesión y se recuperó a tiempo para sumar minutos en Río de Janeiro. El mediocampista ingresó a los 55 minutos en lugar de Rodrigo Battaglia.

Su presencia terminó siendo decisiva. A los 87 minutos, Paredes tomó la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un potente remate que Léo Jardim no pudo controlar. El balón terminó dentro del arco y se convirtió en el 3-1 que aseguró la clasificación de Boca.

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El gol desató el festejo del conjunto argentino, que encontró en el mediocampista una respuesta en el momento más delicado de la noche.

Vasco intentó una última reacción en el tiempo agregado, pero no consiguió modificar el resultado. El árbitro marcó el final y Boca celebró una victoria por 3-1 que le permitió revertir la derrota de la ida y meterse en la final de la Copa Sudamericana.

Ahora, el "Xeneize" espera por su rival con la ilusión de volver a levantar un trofeo internacional. Después de una noche de carácter, eficacia y sufrimiento en el Maracaná, quedó a un paso de la consagración.

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