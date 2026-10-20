La NASA impulsa el VIPER, un vehículo lunar que buscará agua en el Polo Sur en 2027

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- La NASA presentó un informe actualizado sobre el desarrollo de vehículos lunares, tanto tripulados como robóticos, para respaldar su iniciativa de establecer una Base Lunar. Este documento destaca los esfuerzos para mejorar las capacidades de movilidad en la superficie lunar, esenciales para la futura exploración y las operaciones humanas sostenidas.

El Vehículo de Exploración Polar para Investigación de Volátiles (VIPER), por sus siglas en inglés, tiene programada una misión hacia la región del Polo Sur lunar en el año 2027. Su objetivo principal es explorar cráteres que permanecen en sombra de forma permanente, en busca de agua y otros recursos valiosos que podrían facilitar una exploración lunar sostenible.

El VIPER será transportado a la superficie lunar mediante el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1, desarrollado por la empresa Blue Origin. Se estima que el vehículo recorrerá más de 30 kilómetros, durante los cuales recogerá información sobre las temperaturas locales, las condiciones de iluminación y el terreno lunar.

La NASA ha indicado que los datos obtenidos por el VIPER serán cruciales para que los científicos comprendan mejor el origen y la distribución del agua en la Luna. Además, esta información permitirá evaluar cómo se pueden utilizar los recursos lunares para apoyar futuras misiones de exploración.