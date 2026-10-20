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Corrientes: avanza el juicio por la desaparición de Loan Peña con testimonios clave

Este miércoles declaran seis testigos en el juicio por la desaparición de Loan Peña, entre ellos el ex intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde.

20/10/2026 | 22:14Redacción Cadena 3

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Corrientes: avanza el juicio por la desaparición de Loan Peña con testimonios clave

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Buenos Aires, 20 de octubre (NA) -- El proceso judicial por la desaparición de Loan Peña, un menor que fue visto por última vez en 9 de Julio en junio de 2024, continuará este miércoles con la declaración de seis testigos relevantes, incluyendo al ex intendente de esa localidad, Hugo Sebastián Ynsaurralde.

Se espera que también comparezcan ante el tribunal Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, la abogada Mónica Rafaela Méndez, quien asesora a la madre del niño, Macarena Peña, así como Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.

Todos los testigos deberán presentarse a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se llevará a cabo esta nueva audiencia relacionada con la desaparición de Loan, que tuvo lugar el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en 9 de Julio.

Ynsaurralde era el intendente en el momento de la desaparición y será interrogado sobre el papel que desempeñó la municipalidad en los días iniciales de la búsqueda y la gestión de los recursos, así como su relación con María Victoria Caillava, una ex agente municipal que también ha sido objeto de investigación en este caso.

Desde esta semana, se realizarán dos audiencias por semana, un cambio que se debe a la inminente jubilación del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia será efectiva el 1 de diciembre. La continuidad del cronograma de audiencias y la posibilidad de aumentar a tres jornadas semanales dependerá de la nueva composición del tribunal.

Ceroleni preside el tribunal junto a los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro. Tras su jubilación, se prevé que Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, se una para asegurar la continuidad del juicio.

Lectura rápida

¿Qué juicio se está llevando a cabo?
El juicio es por la desaparición de Loan Peña, un menor que desapareció en 2024.

¿Quiénes son los testigos que declararán?
Seis testigos, incluyendo al ex intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde.

¿Cuándo se llevará a cabo la audiencia?
La audiencia está programada para este miércoles a las 9 de la mañana.

¿Cuál fue el contexto de la desaparición?
Loan desapareció el 13 de junio de 2024, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

¿Qué cambios habrá en el tribunal?
Se realizarán dos audiencias semanales y habrá un cambio en la presidencia del tribunal en diciembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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