FOTO: Cerraron un complejo termal en Catamarca tras la muerte de un niño por ameba "come cerebros"

San Fernando del Valle, 20 octubre (NA) -- La intendencia de Fiambalá decidió clausurar de manera preventiva un complejo termal en esa localidad catamarqueña, después del fallecimiento de un niño de diez años, que sufrió un caso de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección provocada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como "come cerebros."

En paralelo, las autoridades sanitarias comenzaron a analizar la calidad de las aguas termales para determinar si el menor contrajo la infección en ese lugar, situado a aproximadamente 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial.

Las primeras alarmas fueron encendidas por el equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón", donde el niño estuvo internado. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico.

El Ministerio de Salud de Catamarca ordenó el cierre preventivo del complejo y el inicio de estudios de muestreo y análisis de agua para verificar la presencia del microorganismo. Además, se están realizando investigaciones sobre las posibles exposiciones del niño durante los doce días previos a la aparición de los síntomas.

Desde la cartera sanitaria, se aclaró que el hospital había detectado signos compatibles con una infección por Naegleria fowleri, un organismo microscópico que vive en ambientes acuáticos y que también es conocido como "ameba come-cerebros."

Las autoridades de salud también descartaron cualquier riesgo de contagio para familiares, convivientes y personal de salud, dado que la Naegleria fowleri no se transmite entre personas.

Asimismo, explicaron que la infección ocurre cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas, y no a través del consumo de agua contaminada.