Cerraron un complejo termal en Catamarca tras la muerte de un niño por ameba "come cerebros"
Las autoridades comenzaron a analizar las aguas del complejo, ubicado en Fiambalá, tras el fallecimiento de un niño de 10 años por meningoencefalitis amebiana primaria.
FOTO: Cerraron un complejo termal en Catamarca tras la muerte de un niño por ameba "come cerebros"
San Fernando del Valle, 20 octubre (NA) -- La intendencia de Fiambalá decidió clausurar de manera preventiva un complejo termal en esa localidad catamarqueña, después del fallecimiento de un niño de diez años, que sufrió un caso de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección provocada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como "come cerebros."
En paralelo, las autoridades sanitarias comenzaron a analizar la calidad de las aguas termales para determinar si el menor contrajo la infección en ese lugar, situado a aproximadamente 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial.
Las primeras alarmas fueron encendidas por el equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón", donde el niño estuvo internado. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico.
El Ministerio de Salud de Catamarca ordenó el cierre preventivo del complejo y el inicio de estudios de muestreo y análisis de agua para verificar la presencia del microorganismo. Además, se están realizando investigaciones sobre las posibles exposiciones del niño durante los doce días previos a la aparición de los síntomas.
Desde la cartera sanitaria, se aclaró que el hospital había detectado signos compatibles con una infección por Naegleria fowleri, un organismo microscópico que vive en ambientes acuáticos y que también es conocido como "ameba come-cerebros."
Las autoridades de salud también descartaron cualquier riesgo de contagio para familiares, convivientes y personal de salud, dado que la Naegleria fowleri no se transmite entre personas.
Asimismo, explicaron que la infección ocurre cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas, y no a través del consumo de agua contaminada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Catamarca?
Se clausuró un complejo termal tras la muerte de un niño por meningoencefalitis amebiana primaria.
¿Quién confirmó la infección?
El Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico de la infección.
¿Dónde sucedió el hecho?
En un complejo termal de Fiambalá, Catamarca, a 320 kilómetros de la capital provincial.
¿Cuándo se tomó la decisión de cerrar el complejo?
La clausura se realizó de manera preventiva tras el fallecimiento del niño, el 20 de octubre de 2026.
¿Cómo se transmite la ameba Naegleria fowleri?
La infección ocurre cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz durante actividades acuáticas.
[Fuente: Noticias Argentinas]