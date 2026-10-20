Detalles de la separación de Julieta Prandi: su amigo habla sobre la ruptura y su situación emocional

Sebastián Waizer, amigo íntimo de Julieta Prandi, habló sobre la reciente separación de la conductora y compartió detalles sobre su estado emocional. Tras seis años de relación con Emanuel Ortega, Waizer enfatizó que el desgaste en la pareja no se debió a un arrebato impulsivo de Prandi, sino que fue el resultado de una profunda reflexión tras conflictos de convivencia y crisis anteriores.

En declaraciones a medios, Waizer subrayó que Julieta necesitaba claridad sobre su situación actual y cómo avanzar. "Obviamente que hubo muchas charlas previas. El corte es una consecuencia. Juli no es ninguna improvisada", afirmó. Esta reflexión, según su amigo, marca un cambio significativo en la vida de la conductora, quien ahora se encuentra en una etapa diferente y más intolerante ante situaciones que no le satisfacen.

Waizer también abordó las especulaciones sobre la posible intervención de terceros en la ruptura, así como rumores de infidelidades. "Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja. No se termina un matrimonio por celos, sino porque hay aspectos que ya no funcionan. El olfateo se siente cuando algo no anda bien", destacó.

Este análisis sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega refleja una complejidad emocional que va más allá de lo superficial, mostrando a una mujer que busca reestructurar su vida personal en medio de un proceso doloroso pero necesario.