La UBA celebra los 25 años del MALBA y presenta un ambicioso proyecto de ampliación

FOTO: La UBA distinguió al MALBA por sus 25 años y anunció una ampliación del museo.

Buenos Aires, 20 de octubre (NA) -- La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un reconocimiento al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) por sus 25 años de trayectoria. En el evento, el presidente de la institución, Eduardo Costantini, anticipó la ampliación de las instalaciones del museo y la incorporación de una colección de más de 1.200 obras.

La ceremonia se llevó a cabo en el rectorado de la UBA y contó con la presencia del rector, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina; y el titular de la Fundación MALBA.

Durante el encuentro, Costantini destacó que el museo se está preparando para una nueva etapa de crecimiento, la cual incluirá la construcción de un depósito de 1.500 metros cuadrados y la organización de un conjunto de 1.000 obras para desarrollar un programa de exhibiciones.

El empresario también subrayó el desafío de garantizar la continuidad de la institución a largo plazo y expresó su deseo de que el museo cumpla un siglo de actividad.

Por su parte, Gelpi mencionó que el reconocimiento refleja la importancia de la educación, el arte y la cultura en el desarrollo de una sociedad democrática, enfatizando la responsabilidad compartida entre universidades y museos en la difusión del conocimiento y el pensamiento crítico.

El rector agregó que ambas instituciones no solo preservan un legado cultural, sino que también fomentan su discusión y reinterpretación, enriqueciendo así el patrimonio y acercándolo a nuevas generaciones.

Cortina resaltó que el acceso a la educación y las expresiones artísticas puede ampliar perspectivas, despertar vocaciones y contribuir a la formación de una ciudadanía crítica.

Desde su inauguración, el MALBA ha sido un referente en la reunión y exhibición de obras de artistas latinoamericanos, además de impulsar investigaciones y actividades destinadas a acercar el patrimonio artístico de la región a diversos públicos.