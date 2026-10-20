Rodrigo Battaglia asume el reto de reemplazar a Leandro Paredes en un crucial partido de Boca

FOTO: Rodrigo Battaglia en su vuelta a la actividad con Boca.

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El mediocampista de Boca, Rodrigo Battaglia, enfrentará el desafío de sustituir al destacado Leandro Paredes en un partido decisivo para el "Xeneize". El equipo se presentará en el icónico estadio Maracaná, donde deberá lograr una victoria para acceder a la final de la Copa Sudamericana 2026.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el volante central, que también puede desempeñarse como defensor, disputará su segundo encuentro de la temporada tras recuperarse de una rotura en el tendón de Aquiles ocurrida hace pocas semanas.

Boca se enfrentará a Vasco Da Gama a partir de las 21:30. Después de perder 1-0 en la Bombonera, el equipo necesita ganar para mantener viva la esperanza de conquistar su tercera Sudamericana, lo que también significaría su decimonoveno título internacional.

Rodolfo Arruabarrena había anticipado durante la semana que Paredes no sería exigido físicamente en esta semifinal de vuelta. A menos que el desarrollo del partido lo requiera, el jugador seguirá en proceso de recuperación tras un desgarro.

Esta situación permitió que Williams Alarcón ocupase el mediocampo titular, pero tras una actuación poco destacada en el partido del 13 de octubre, el "Vasco" decidió modificar su estrategia.

Así, Rodrigo Battaglia fue designado como el "5" en el enfrentamiento ante Talleres en el torneo local, marcando su regreso a las canchas tras 10 meses de inactividad. Su último partido había sido en la semifinal del Torneo Clausura 2025, contra Racing.

A pesar de haber sumado minutos en el último torneo del año anterior, el mediocampista con pasado en Huracán había arrastrado una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles derecho, lo que llevó a la decisión de operarlo en febrero de este año.

En este contexto, Battaglia, quien había ganado un puesto como mediocampista central bajo la dirección de Miguel Ángel Russo durante el Mundial de Clubes del año pasado, tuvo que pasar gran parte del año en recuperación y rehabilitación. Recibió el alta hace pocas semanas y fue reacondicionado físicamente para estar disponible para Arruabarrena.

El "Vasco" decidió probarlo en el partido contra Talleres, donde el futbolista respondió de manera positiva, completando los 90 minutos, lo que le valió un lugar en uno de los encuentros más significativos de la temporada del "Xeneize", en el Maracaná.