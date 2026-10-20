Las ganancias de la venta de la mansión de Yahya Jammeh en EE. UU. se destinarán a compensar a víctimas

FOTO: Ganancias de la venta de mansión del presidente de Gambia en EE. UU. serán para compensar a víctimas

SERREKUNDA, Gambia (AP) — Las autoridades de Gambia informaron el martes sobre la recepción de fondos recuperados tras el decomiso de una propiedad del expresidente Yahya Jammeh en Estados Unidos, los cuales se destinarán a compensar a las víctimas de abusos durante su gobierno.

La Comisión de Reparaciones de Gambia anunció que recibió poco más de 2,5 millones de dólares por la venta de una mansión ubicada en Potomac, Maryland, que pertenecía al exmandatario de esta pequeña nación de África occidental.

El Departamento de Estado de Estados Unidos logró el decomiso en 2022 tras presentar una demanda civil, argumentando que la propiedad fue adquirida con fondos provenientes de corrupción. Se indicó que la mansión fue comprada a través de un fideicomiso creado por la esposa de Jammeh.

"La comisión depositó los fondos directamente en la cuenta del Fondo de Reparaciones del Banco Central de Gambia y únicamente serán utilizados para el pago de reparaciones por parte de la comisión", señaló la comisión en un comunicado. Este organismo se estableció en 2023 con el objetivo de compensar a las víctimas de abusos durante el gobierno de Jammeh.

Jammeh gobernó el país durante más de 20 años, un período caracterizado por arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias, según denuncias de víctimas y grupos defensores de los derechos humanos. Fue forzado a dejar el poder en 2017 tras rechazar los resultados de las elecciones de 2016, lo que generó una amenaza de intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, un bloque regional.

"La repatriación (es) ... un paso importante hacia las reparaciones para las víctimas y los sobrevivientes", afirmó Sirra Ndow, directora de la Alianza de Organizaciones Lideradas por Víctimas (AVLO).