FOTO: La defensa de Cosachov pide su absolución en el juicio por la muerte de Maradona

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó este martes la absolución de su defendida por el supuesto delito de falsedad ideológica. En el contexto de los alegatos finales del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, también se pidió la prescripción del delito.

El abogado Martín Etchart argumentó que "no debería haber imputados" en este proceso, ya que el juicio está destinado a determinar si hubo o no mala praxis. En este sentido, Marcelo Rodríguez Jordán, otro de los letrados del equipo de defensa, solicitó la eximición de prisión y que no se aplique la inhabilitación para el ejercicio de la medicina.

El abogado enfatizó: "Maradona contó con autonomía y lamento como todos que haya fallecido".

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el abogado principal de Cosachov, Vadim Mischanchuk, criticó a la empresa de medicina por obstruir el proceso judicial. Dijo: "Hubo testigos que afirmaron que el paciente no podía tomar decisiones, pero las historias clínicas dicen otra cosa".

Además, Mischanchuk recordó que en Olivos, Maradona ingresó para operarse de un hematoma subdural y que, aunque la cirugía fue exitosa, se requirió sedarlo, lo que retrasó su salida del hospital. También desmintió que hubiera una internación involuntaria.

El abogado subrayó: "Otro elemento importante es la internación en Tigre. La historia clínica y las hojas de enfermería no son muy fiables. Hay un grupo de chat denominado Tigre, que es lo más real que tenemos".

Mischanchuk defendió la actuación de Cosachov, afirmando que "de ninguna manera fue improvisada" y que su historia clínica demuestra que fue "obsesiva" en el cuidado de Maradona. Asimismo, destacó que la autopsia no detectó alcohol ni drogas de abuso, sino que se encontraron los medicamentos que la psiquiatra había suministrado.

El abogado aseveró que "la defensa de Cosachov probó que la medicación era la correcta y las dosis necesarias". Por su parte, Luciano Zorrilla, defensor del psicólogo Carlos Díaz, también insistió en que su cliente no debería estar en el banquillo de los acusados, afirmando que "no hizo nada".

El abogado Zorrilla expresó: "Esta parte no desconoce el dolor de las hijas y familiares de Maradona, pero la Justicia exige pruebas. En este juicio, esa prueba brilla por su ausencia".

En tanto, el abogado Diego Olmedo, otro defensor de Díaz, aseguró que se demostrará la "inocencia" de su cliente y criticó a los medios por la presión ejercida sobre la jurisdicción para condenarlo. Olmedo afirmó que se ha acusado al psicólogo de ser un asesino, mientras que quienes piden la absolución son considerados cómplices: "Yo no voy a salir en los medios porque no me van a llamar ni de Paka Paka".

El letrado enfatizó: "Es un psicólogo especialista en adicciones, no es médico, no es enfermero y tampoco es radiólogo".