Festival Bandera 2026 en Rosario: horarios, escenarios y bandas para este sábado

La séptima edición del Festival Bandera se realizará este sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central Córdoba, ubicado en 27 y Buenos Aires, en Rosario. La propuesta reunirá a más de 30 artistas distribuidos en cuatro escenarios, con rock, pop, indie, música urbana y electrónica.

Las puertas abrirán a las 14.30 y los primeros shows comenzarán a las 15. La programación se extenderá durante toda la tarde y la noche, con el cierre previsto para la madrugada del domingo. El encuentro se consolidó como una de las propuestas musicales de la ciudad y reúne a públicos de distintas generaciones.

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Entre los nombres destacados de esta edición figuran La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Peces Raros, El Mató a un Policía Motorizado, Aterciopelados, Dillom, Bandalos Chinos, Lisandro Aristimuño y La Franela, entre otros artistas.

En el escenario Bandera, Alejo será el encargado de abrir la jornada a las 15. La grilla continuará con distintas presentaciones durante la tarde y la noche, mientras que El Zar tiene previsto subir al escenario a las 23.20. Peces Raros también formará parte de la programación de ese espacio.

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Los otros tres escenarios serán Rosario, Parque Norte y Parque Sur, con propuestas en simultáneo para recorrer diferentes géneros musicales. Bandalos Chinos, por ejemplo, tiene previsto presentarse al mediodía, mientras que Dillom tocará en Parque Norte durante la tarde y Aterciopelados se presentará en Parque Sur a las 17.30.

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Las Pastillas del Abuelo estarán a cargo del cierre del escenario Parque Sur, con un show previsto para las 22.55. La Franela también integrará la programación, en una jornada que combinará artistas reconocidos con otras propuestas de la escena musical.

Los horarios completos de cada escenario, la información para organizar la visita y los detalles sobre las entradas se pueden consultar en las redes sociales oficiales del Festival Bandera. Los tickets están disponibles a través de la plataforma Passline.