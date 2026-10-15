Tepp cuestionó al Gobierno por el endeudamiento familiar: "Es una cuestión de prioridades"

La diputada nacional por Unión por la Patria y referente de Ciudad Futura, Caren Tepp, cuestionó al Gobierno nacional por su manejo de la agenda parlamentaria y advirtió sobre el impacto de sus políticas en los sectores más vulnerables. En diálogo con Cadena 3, sostuvo que distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo tienen como denominador común “ir debilitando las capacidades del Estado y las protecciones” para personas con discapacidad, pacientes oncológicos y niños que necesitan atención sanitaria.

Tepp también apuntó contra la situación económica de los hogares y el crecimiento del sobreendeudamiento. Según planteó, alrededor de 20 millones de personas recurrieron al crédito durante los últimos 48 meses para cubrir necesidades básicas. “El crédito no se volvió una herramienta de expansión del consumo y del mercado, del crecimiento de la familia, sino un paliativo frente a salarios e ingresos que no alcanzan”, afirmó. Para la legisladora, el problema no puede atribuirse a una mala administración individual, sino a la pérdida de poder adquisitivo.

Sobre las alternativas para aliviar esa situación, la diputada defendió un dictamen consensuado entre bloques opositores que contempla herramientas para refinanciar deudas y limitar el peso de las cuotas sobre los ingresos. “El Estado no tiene que poner ningún peso. No hay un problema ahí de tocar el equilibrio fiscal”, remarcó. En ese marco, cuestionó la negativa del Gobierno a avanzar con medidas para regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento.

La legisladora sostuvo que la intervención estatal resulta necesaria para evitar abusos en las relaciones financieras. “Tener una deuda no es delito. Hacer y practicar la usura, es decir, abusarse de la necesidad de familias o de personas para acceder a un crédito, sí lo es”, expresó. Además, denunció prácticas extorsivas por parte de algunas empresas de cobranzas que adquieren deudas, entre ellas llamados a familiares de los deudores, y planteó la necesidad de establecer reglas que permitan pagar sin comprometer una proporción excesiva del salario.

En relación con el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, Tepp rechazó el argumento oficialista de que no existen partidas presupuestarias para cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. “Es una excusa”, afirmó, y sostuvo que ambas normas fueron contempladas en el presupuesto de 2026. También recordó que el jefe de Gabinete cuenta con herramientas para reasignar recursos dentro del marco presupuestario y señaló que la Justicia ordenó al Gobierno avanzar con su cumplimiento.

La diputada manifestó preocupación por lo que consideró un deterioro institucional y cuestionó que el Poder Ejecutivo desoiga decisiones del Congreso y de la Justicia. “Una de las cosas que más me preocupan es no solamente el debilitamiento institucional, sino la normalización que muchas veces estamos haciendo de que un gobierno, con la autoridad de un presidente, desoiga al resto de los poderes”, advirtió. Según Tepp, esa conducta implica un riesgo para el funcionamiento democrático si se convierte en una práctica habitual.

Otro de los temas que reclamó tratar en la Cámara de Diputados fue el DNU 70/2023, cuya vigencia cuestiona la oposición. Tepp sostuvo que el cuerpo no puede seguir postergando el debate y pidió rechazar el decreto, como ya lo hizo el Senado. También vinculó la discusión con la protección de la Ley de Tierras y consideró que el Gobierno debería enviar proyectos específicos al Congreso si busca sostener las medidas incluidas en el decreto.

Finalmente, Tepp expresó su expectativa de que la oposición consiguiera el quórum para sesionar y pidió a todos los legisladores que participaran del debate previsto para las 14. “La gente nos votó para que podamos expedirnos”, afirmó. Y concluyó: “Es hora de cumplirlo y que hoy a las dos de la tarde todos los diputados, no solamente de la oposición, nos presentemos a trabajar y demos el debate en el ámbito que corresponde, no por las redes sociales”.

Entrevista de Hernán Funes.