Consejos de diseñadores para un salón acogedor y funcional

La selección adecuada de muebles para el salón es esencial para crear un ambiente acogedor y funcional. La disposición de los muebles es igual de importante. Expertos en diseño de interiores compartieron sus recomendaciones sobre cómo optimizar el layout del salón. Independientemente del tamaño de la habitación, estos consejos son útiles para encontrar la mejor distribución de los asientos.

Uno de los errores más comunes que se cometen en los salones es colocar los muebles demasiado juntos, lo que puede hacer que el espacio se sienta agobiante. Por otro lado, si se colocan demasiado separados, el ambiente puede parecer extrañamente vacío. La diseñadora de interiores Nadia Watts, radicada en Denver, explicó: "La disposición de los asientos determina cómo se utiliza el espacio. Un diseño mal planificado puede hacer que un lugar se sienta incómodo, ya sea demasiado vacío, demasiado lleno o desconectado".

Además de seleccionar la disposición correcta, los diseñadores también recomendaron prestar atención a la escala al elegir los muebles. Elementos que son demasiado grandes pueden abrumar el espacio, mientras que aquellos que son demasiado pequeños pueden dejarlo con una sensación de incompletitud. Es crucial encontrar un equilibrio adecuado.

Los expertos sugirieron que, al pensar en la distribución del salón, se considere la funcionalidad y el flujo del espacio. Es importante que los muebles faciliten la conversación y el movimiento dentro del ambiente. Colocar sofás y sillas de manera que se enfrenten puede fomentar la interacción, creando un espacio más acogedor.

Por último, los diseñadores enfatizaron la importancia de personalizar el espacio con elementos decorativos que reflejen el estilo y la personalidad de quienes lo habitan. Esto no solo embellece el entorno, sino que también lo hace más acogedor y cómodo.