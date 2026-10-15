Se agarraron a trompadas por una butaca: una tiró gas pimienta y evacuaron la sala de cine

FOTO: Escándalo en una sala de cine de Paraná tras una pelea por una butaca. (Foto: captura de pantalla)

Una pelea por la ocupación de las butacas obligó a evacuar una sala de cine en Paraná, Entre Ríos, después de que una de las involucradas arrojara gas pimienta. El episodio dejó una mujer con heridas en la cabeza y varios espectadores afectados. La Policía detuvo a una madre y su hija.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche en el cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, donde unas 50 personas miraban una película.

Según se informó, el conflicto comenzó por los lugares que debían ocupar las espectadoras. La discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento con golpes y tirones de pelo.

En medio de las agresiones, una de las involucradas utilizó un aerosol de gas pimienta. La sustancia se dispersó por la sala y afectó también a personas que no participaban de la pelea.

Los asistentes debieron abandonar el recinto mientras intervenía el personal de seguridad. Varios sufrieron irritación en los ojos y dificultades respiratorias, por lo que recibieron asistencia.

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PELEA POR UNA BUTACA EN UN CINE: TIRÓ GAS PIMIENTA Y EVACUARON LA SALA Dos mujeres protagonizaron una violenta pelea por una butaca en un cine de Paraná. Durante la discusión, una de ellas le arrojó gas pimienta a la otra y el incidente obligó a evacuar la sala. https://t.co/FgZR9oaYbe — MDZ Mendoza (@mdz_radio) October 15, 2026

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Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al shopping y localizaron a las sospechosas en el estacionamiento, cuando aparentemente intentaban retirarse en un automóvil.

Las detenidas son una mujer de 51 años y su hija de 27, ambas domiciliadas en Paraná. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un aerosol de gas pimienta que habría sido utilizado en el enfrentamiento.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, ambas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia.

El fiscal también ordenó recibir la denuncia de la joven damnificada y realizarle un examen médico. Según la información difundida, una de las mujeres agredidas sufrió heridas en la cabeza que requirieron puntos de sutura.

La investigación busca determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer las responsabilidades de las involucradas.

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