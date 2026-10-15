Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.
El sorteo número 31641 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 15 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 4001, que se interpreta como "A primera (Agua)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31641, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 4001, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4001
2° 6653
3° 1068
4° 4166
5° 9092
6° 5256
7° 8415
8° 8234
9° 9521
10° 3126
11° 6182
12° 0599
13° 0589
14° 5598
15° 3285
16° 5489
17° 8928
18° 9229
19° 7187
20° 3391
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31641 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 15 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 4001.
¿Qué significa el número 4001?
Se interpreta como "A primera (Agua)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 4001, 2° 6653, 3° 1068, 4° 4166, 5° 9092.