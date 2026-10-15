Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 15 de octubre.

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El número de sorteo 31641, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el jueves 15 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 4001, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4001

2° 6653

3° 1068

4° 4166

5° 9092

6° 5256

7° 8415

8° 8234

9° 9521

10° 3126

11° 6182

12° 0599

13° 0589

14° 5598

15° 3285

16° 5489

17° 8928

18° 9229

19° 7187

20° 3391