Dyango reprograma su show en Rosario por temas de salud: cuándo hará su presentación

El cantante español Dyango se vio obligado a posponer el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes 16 de octubre en el Teatro El Círculo de Rosario debido a un cuadro de laringitis que le impide cantar.

La presentación, que forma parte de la gira "Su Amigo Dyango Tour, un poco más", fue reprogramada para el domingo 15 de noviembre a las 21, en el mismo escenario.

Desde la organización informaron que las entradas adquiridas para la fecha original tienen plena validez para la nueva función y que no es necesario realizar ningún cambio ni solicitar una devolución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El espectáculo recorre más de seis décadas de trayectoria musical del legendario cantante español, repasando los grandes clásicos de su repertorio y las canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

La producción agradeció al público su comprensión ante esta reprogramación y expresó su expectativa de reencontrarse el próximo 15 de noviembre para disfrutar de una noche de música y romanticismo junto a Dyango.