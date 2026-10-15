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Dyango reprograma su show en Rosario por temas de salud: cuándo hará su presentación

El show estaba previsto para este viernes 16 de octubre en el Teatro El Círculo, pero sufre un cuadro de laringitis, tal se informó. Las entradas adquiridas mantienen su plena validez.   

15/10/2026 | 18:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Dyango en pleno show.

FOTO: Dyango en pleno show.

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El cantante español Dyango se vio obligado a posponer el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes 16 de octubre en el Teatro El Círculo de Rosario debido a un cuadro de laringitis que le impide cantar.

La presentación, que forma parte de la gira "Su Amigo Dyango Tour, un poco más", fue reprogramada para el domingo 15 de noviembre a las 21, en el mismo escenario.

Desde la organización informaron que las entradas adquiridas para la fecha original tienen plena validez para la nueva función y que no es necesario realizar ningún cambio ni solicitar una devolución.

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El espectáculo recorre más de seis décadas de trayectoria musical del legendario cantante español, repasando los grandes clásicos de su repertorio y las canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

La producción agradeció al público su comprensión ante esta reprogramación y expresó su expectativa de reencontrarse el próximo 15 de noviembre para disfrutar de una noche de música y romanticismo junto a Dyango.

Lectura rápida

1. ¿Qué evento fue pospuesto?

El concierto del cantante español Dyango en el Teatro El Círculo de Rosario.

2. ¿Quién es el artista involucrado?

El artista es el cantante español Dyango.

3. ¿Cuándo se llevará a cabo la nueva fecha del concierto?

La nueva fecha es el domingo 15 de noviembre a las 21.

4. ¿Dónde se realizará el concierto reprogramado?

En el mismo lugar, el Teatro El Círculo de Rosario.

5. ¿Qué se comunicó sobre las entradas?

Las entradas adquiridas para la fecha original son válidas para la nueva función y no es necesario realizar cambios ni devoluciones.

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