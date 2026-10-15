Solo 2 de cada 10 estudiantes llegan a los 15 años con los aprendizajes básicos

Por Federico Albarenque

Solo 2 de cada 10 estudiantes llegan a los 15 años con el aprendizaje necesario. Es decir, únicamente el 20 % de los alumnos alcanza en la secundaria, a esa edad, los contenidos estipulados como ideales. El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que publica este tipo de estudios con regularidad, marca además una profundización del problema respecto de los datos de 2009.

Estamos hablando de contenidos educativos estrictos: lengua, matemática y ciencias. Especialmente de las dos materias más troncales. Y el número viene en descenso: en 2009 eran 26 de cada 100 alumnos; hoy bajamos a 19 de cada 100.

Estos datos me alarmaron y me hicieron recordar dos anécdotas recientes. La otra vez, un chico de 17 años —un poco mayor que el rango del estudio— escuchó que el Bocha le decía “Chaplin” a Messi. Con cierta vergüenza preguntó: “¿Quién fue Chaplin?”. No estamos hablando de lengua ni de matemática, sino de algo que podríamos llamar cultura general. Le respondí: “¿De verdad no tenés ni idea? Googlealo, aunque sea”. Y pensé por dónde podría llegarle ese tipo de conocimiento a un adolescente de 15, 16 o 17 años. Se van quedando cada vez más lejos. Cuando nosotros éramos chicos estábamos 30 años más cerca de Chaplin que este muchacho. Es cierto que el tiempo avanza, pero hay una falta de cultura general de cosas que en otra época daba vergüenza no saber y que hoy parecen normales.

Otro ejemplo: está el Mundial de Hockey sobre patines, con cobertura de Cadena 3. Haciendo bromas con adolescentes les dije: “Ustedes no lo vieron a Martinazzo”. Nadie sabía quién era. Nadie conoce a Martinazzo, el “Messi” del hockey sobre patines. ¿Cómo van a saberlo? A lo mejor no tienen cómo enterarse. Quizá no sea culpa de ellos.

Hay un punto de fondo que vale la pena destacar: los planes de estudio y el modo en que enfocamos la educación en la primaria y en la secundaria. Porque lo que se observa a los 15 años tiene raíz en la escuela primaria. Viene de antes. No es un problema exclusivo de la secundaria. ¿Cómo encaramos la educación en Argentina? Creo que necesita una actualización, no solo de contenidos, sino también de enfoques y de planes de estudio. Por ejemplo, deberíamos tener educación financiera en las escuelas. ¿Sirve tanta historia europea y tan poca historia local? Aunque, en realidad, los chicos tampoco dominan la historia europea.

En un dato no tenemos problema: la asistencia escolar. El 97 % de los niños va a la escuela. Es uno de los índices más altos del mundo. El problema no es que no vayan; el problema es que no aprenden. Exactamente. ¿Qué ocurre con los chicos dentro y fuera de la escuela? La educación no depende solo de los docentes. Es una parte. La escuela y la casa. La casa es fundamental.

Sin un orden mínimo dentro de la escuela, es muy difícil avanzar. Solo el 20 % de los estudiantes llega a los 15 años con los contenidos básicos exigidos en matemática y lengua, y además sin repetir y en el tiempo estipulado. En cuanto a la sobreedad, Argentina no está tan mal: el 79 % cursa según la edad que le corresponde. Pero la pregunta que queda abierta es contundente: ¿cómo será el panorama al final de la secundaria, cuando sumemos a los chicos de 16 y 17 años?