Uruguay declaró que Gardel nació un 11 de diciembre en Tacuarembó: "No es sacarle nada a Argentina"

El Senado uruguayo aprobó por unanimidad una iniciativa que reconoce a Tacuarembó como el lugar de nacimiento del cantante. El impulsor del proyecto, Robert Silva, defendió la postura oficial, mientras que Walter Santoro, de la Fundación Internacional Sucesores de Carlos Gardel, cuestionó la falta de pruebas sobre su origen y propuso poner el foco en su legado.

La polémica sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel volvió a instalarse en el Río de la Plata después de que el Parlamento uruguayo aprobara una iniciativa que declara el 11 de diciembre como el día de su natalicio en Tacuarembó. El proyecto también establece que las actividades conmemorativas vinculadas con el aniversario del artista sean consideradas de interés nacional. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el senador Robert Silva, impulsor de la propuesta, y Walter Santoro, director ejecutivo de la Fundación Internacional Sucesores de Carlos Gardel, expusieron sus diferencias sobre el origen del cantante.

Robert Silva: “Este proyecto no trata de dividir, trata de poner las cosas en su lugar”

Silva defendió la iniciativa y sostuvo que Uruguay cuenta con documentación oficial para respaldar su posición. Como argumento central, mencionó el registro realizado por Gardel en 1920 ante el consulado uruguayo en Buenos Aires, donde declaró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

“Es una contratación de documento público establecido en el consulado, que incluso en noviembre de 2025, en el archivo de la Cancillería Argentina, apareció la declaración del propio Carlos Gardel ante el consulado de Uruguay, ahí diciendo que nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó”, afirmó el senador en Juntos por Cadena 3 Rosario.

FOTO: El icónico cantante Carlos Gardel.

El legislador remarcó que esa declaración fue utilizada para tramitar documentación personal y viajar al exterior. También señaló que Gardel desarrolló su carrera artística en Buenos Aires, ciudad a la que le cantó en numerosas oportunidades. “Carlos Gardel es rioplatense. Nació, como él lo declaró, en Tacuarembó, en Uruguay, pero se desarrolló y tuvo el éxito que tuvo desde su actividad en Buenos Aires”, expresó.

Frente a las objeciones de Santoro, Silva reconoció que existen otras interpretaciones históricas, pero insistió en que la posición uruguaya se apoya en investigaciones desarrolladas durante décadas. Además, rechazó que la aprobación de la iniciativa represente un intento de apropiarse de la figura del artista. “Esto no es una disputa. Esto no es sacarle nada a Argentina. Al contrario, esta es una complementariedad”, sostuvo.

Walter Santoro: “No hay documentación que lo relacione con Tacuarembó, excepto la que Gardel establece”

Santoro coincidió en que Gardel se presentó ante el consulado uruguayo y que sus documentos consignaban a Tacuarembó como lugar de nacimiento, pero cuestionó que esos registros permitan establecer definitivamente su origen. Según explicó, el artista habría recurrido a esa declaración para resolver una situación jurídica que le permitiera viajar y evitar complicaciones vinculadas con sus obligaciones militares durante la Primera Guerra Mundial.

“Todo lo que dice el senador a partir de que Gardel necesita arreglar su situación jurídica es cierto. Es cierto que fue al consulado, es cierto que dijo con dos testigos que era nacido en Tacuarembó y es cierto que toda la documentación con la cual viaja por el mundo dice haber nacido en Tacuarembó”, reconoció el director ejecutivo de la fundación.

Sin embargo, planteó que la documentación no alcanza para confirmar la versión uruguaya y defendió la hipótesis de que Gardel nació en Toulouse, Francia. “No hay documentación, ninguna documentación, que lo relacione con Tacuarembó, excepto la que Gardel establece y que declara en el consulado uruguayo en Buenos Aires”, afirmó. También mencionó documentación sucesoria de 1937 en la que, según indicó, el artista figura como francés.

El legado de Gardel, un punto de encuentro

Más allá de sus diferencias, ambos entrevistados coincidieron en que la discusión sobre el nacimiento no debería opacar la trayectoria del cantante. Santoro propuso concentrar los esfuerzos en difundir su obra y avanzar con proyectos culturales, entre ellos la creación de un museo del tango en Uruguay, una iniciativa que aseguró impulsar desde hace 15 años.

“Deberíamos establecer la discusión de que hoy estamos hablando de Gardel por la gesta, por todo lo que hizo”, planteó. También cuestionó que la controversia sobre su origen continúe ocupando el centro del debate después de tantas décadas.

Silva, por su parte, destacó la importancia de la figura de Gardel para ambos países y reiteró que la iniciativa parlamentaria busca reconocer la interpretación histórica sostenida por Uruguay, sin desconocer el desarrollo artístico que tuvo en Argentina. La conversación terminó con el compromiso de ambos de mantener el contacto y explorar puntos de coincidencia para trabajar en torno al legado del cantante.

Entrevista de Alberto Lotuf.