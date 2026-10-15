FOTO: El médico Pedro Di Spagna, el único acusado que busca su absolución en el caso Maradona

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- El médico clínico Pedro Di Spagna es el único acusado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona por el que la Fiscalía y los querellantes han solicitado su absolución debido a la falta de pruebas.

Di Spagna intervino como interconsultor durante la internación domiciliaria del ícono del fútbol argentino en el country San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, tras la cirugía por el hematoma subdural que se realizó en la Clínica Olivos.

El 13 de noviembre de 2020, Nelsa Marilyn Pérez, una empleada administrativa de Medidom S.R.L., la empresa de Cuidados Domiciliarios, incluyó a Di Spagna en el grupo de WhatsApp conocido como 'Tigre', donde se coordinaban los cuidados ambulatorios del astro argentino en el lote N.° 45 del country.

A las 15:10 de ese día, el médico comenzó a recomendar medicamentos, indicando: "Buenas tardes, por si quieren agendarme soy Pedro Di Spagna. Para tratar la constipación de este paciente tenemos dos opciones: la primera es lactulosa (Lactulón de comercio), 30 ml dos veces al día disueltos en algún jugo o agua".

"La otra alternativa es psicosulfato de sodio (Rapilax 750 gotas). Iniciar con cinco gotas disueltas en un vaso de agua. Tener en cuenta que debe darse con cuatro horas de separación respecto de la medicación psiquiátrica. Por lo que pudimos ver y evaluar ayer (12/11) el paciente se había automedicado con Rapilax, así que optamos por esa alternativa por su comodidad. Recordar dar alejado de la otra medicación. Y discontinuar si el paciente evacua", agregó el médico, refiriéndose a un problema de salud de Diego.

Además, Di Spagna recomendó la intervención de un nutricionista para analizar la dieta de Maradona, expresando: "Sugiero además como le expresé ayer al paciente, que un nutricionista le revise la dieta, dado que con algún pequeño cambio y aumento de las fibras podemos lograr un normal tránsito y evitar medicarlo, así evitamos agregarle más medicamentos a los que ya toma que es bastante".

El clínico solo visitó, junto al neurólogo Jorge Macía, al ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata el 12 de noviembre de 2020, para elaborar un informe médico, mientras que el 18 también concurrió con el licenciado en Nutrición Luciano Spena, pero Maradona no quiso recibirlo.

Al día siguiente, el 19, estaba previsto que acudiera a la vivienda, pero la psiquiatra Agustina Cosachov canceló el encuentro tras conversaciones con Maximiliano Pomargo y Nancy Forlini.

Di Spagna nunca tuvo acceso directo a Maradona y tampoco logró obtener su número de teléfono; siempre se mostró dispuesto a visitarlo y era constantemente consultado por los enfermeros.

Los alegatos de la Fiscalía y las querellas

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron la absolución de Di Spagna por falta de pruebas, afirmando: "Esta Fiscalía va a pedir la absolución de culpa y cargo de Pedro Di Spagna".

En la misma línea se expresaron Eduardo Ramírez, abogado de Diego Junior, y Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, quien criticó a la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, al sostener que "buscaron a un perejil" al acusar a Di Spagna de ser el "médico de cabecera" del ex jugador.

"Con buen criterio, la Fiscalía descubrió la jugada y pidió la absolución. Era el perejil de la película (...) Lo sostengo desde hace seis años", subrayó Baudry.

Fernando Burlando (Dalma y Gianinna), Félix Linfante (Jana) y Pablo Jurado (hermanas de Maradona) también apoyaron los planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y otros abogados.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el TOC N.° 7 de San Isidro deberá decidir sobre la absolución en el debate.

El artículo 368 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece: "Si en cualquier estado del debate el Ministerio Público Fiscal desistiese de la acusación, el juez o Tribunal absolverá a la persona acusada, salvo que la víctima constituida en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el Fiscal en la oportunidad del artículo 334".