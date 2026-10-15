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El colectivo de discapacidad marchó por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley 27793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2026.

15/10/2026 | 16:58Redacción Cadena 3

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En el marco de una jornada nacional, el colectivo de discapacidad se concentró y marchó en la Plaza San Martín de Córdoba, reclamando la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Julia Domínguez, prestadora de servicios de inclusión y organizadora de la campaña, expresó a Cadena 3: "Muchas familias de personas con discapacidad están viviendo un endeudamiento sin precedentes en sus historias".

Domínguez también criticó el tratamiento actual en la Cámara de Diputados, donde se discute un proyecto que, según ella, contradice su propio contenido. "Lo que buscan es dar por tierra la palabra emergencia por el costo político que tiene", afirmó. Además, destacó que el gobierno no ha cumplido con la ley vigente y ha utilizado discursos de hostigamiento en redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Tienen que recordar que la población con discapacidad es entre el 10 y el 15% de la población argentina", subrayó. Domínguez cuestionó la discrepancia entre los números de personas con certificado único de discapacidad y la realidad, sugiriendo que "si fuera tan así, no necesitarían sobrefacturar medicamentos".

La movilización no solo se llevó a cabo en Córdoba, sino que se replicó en diversas ciudades del país, evidenciando la unión del colectivo en la lucha por sus derechos.

La Ley 27793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de ser prorrogada por un año más. Su objetivo es garantizar los derechos fundamentales a la vida, la salud y el trabajo de las personas con Certificado Único de Discapacidad.

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué reclamó el colectivo de discapacidad? La prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

¿Quién es Julia Domínguez? Es prestadora de servicios de inclusión y organizadora de la campaña.

¿Dónde se realizó la movilización? En la Plaza San Martín de Córdoba y en diversas ciudades del país.

¿Cuándo vence la Ley 27793? Hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.

¿Por qué es importante la ley? Garantiza derechos fundamentales a la vida, la salud y el trabajo de las personas con Certificado Único de Discapacidad.

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